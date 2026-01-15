Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los cambios recientes en la geopolítica y la idea de que la política internacional está marcando la agenda cotidiana con sucesos sobre los que hay que adoptar posiciones vienen desvelando a los gobiernos. Este miércoles, el presidente Yamandú Orsi se reunió con los excancilleres Enrique Iglesias y Sergio Abreu, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, el representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, y el presidente del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) y excandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Alberto Volonté, entre otros. La novedad fue que en el encuentro, Orsi propuso que se elabore un documento con lineamientos sobre la política exterior del país para posteriormente ponerlo a consideración de todos los partidos políticos.

Esta reunión ocurrió el mismo día en que Estados Unidos anunció la suspensión de la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países, incluido Uruguay, medida que estará vigente hasta que el país de América del Norte “pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”, según el Departamento de Estado. El presidente Orsi se reunirá este jueves con embajador estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi, a pedido del diplomático.

Siguiendo con política exterior, Uruguay, a través de su canciller, Mario Lubetkin, asumió este miércoles en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, la presidencia pro témpore del Grupo de los 77 (G77), que nuclea a 134 países en desarrollo, más China, como observador.

También nuestro suplemento Economía se refiere a un tema internacional. Lucía Barrios consultó a varios especialistas acerca del impacto económico del ataque de Estados Unidos a Venezuela, para los cuales las consecuencias son acotadas en el precio del dólar y del petróleo, apostando a que la intervención bélica tuvo como principal motivo alejar a China del acceso al petróleo venezolano.

Además, repasamos la nueva estrategia del presidente Donald Trump en su batalla contra la Reserva Federal: el Departamento de Justicia abrió una investigación contra la institución y su presidente, Jerome Powell, agudizando la ofensiva de la Casa Blanca contra la autonomía en el manejo de la política monetaria estadounidense.

Cambiando de tema, por el incremento de las víctimas fatales por siniestros de tránsito, por sus causas, por el sostenido aumento del parque automotriz, el uso de las motos para cometer delitos, las infracciones, las multas y cómo cobrarlas, la libreta por puntos y unas cuantas cosas más, después de cinco años sin ser convocada, este miércoles volvió a reunirse la Junta Nacional de Seguridad Vial, integrada por varios subsecretarios, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y el director general de Presidencia. Básicamente, se definió crear un gabinete operativo en paralelo, intercambiar información, reglamentar el cobro de multas a extranjeros y destruir los vehículos incautados.

Hasta mañana.