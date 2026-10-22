Respaldos esperados y respaldos esquivados

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una delegación del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), encabezada por Fernando Pereira, recientemente reelecto como presidente de la fuerza política, fue hasta la Torre Ejecutiva para trasmitirle al presidente de la República, Yamandú Orsi, la “orientación política” definida en el congreso ordinario celebrado el fin de semana. Pereira dijo que era “imprescindible” que Orsi pudiera tener de primera mano las conclusiones de la instancia, entre las cuales estuvo que “el gobierno del Frente Amplio está cumpliendo con su programa”. “Está cumpliendo con sus prioridades y, en la medida en que estamos cumpliendo, más allá o más acá va a tener respaldo popular”, agregó Pereira.

Otra reunión importante fue la que tuvieron las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social con representantes del PIT-CNT, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y las cámaras empresariales para presentarles detalles del proyecto de ley para crear una causal anticipada de retiro a los 60 años.

También este miércoles se conocieron nuevas encuestas de intención de voto de cara al balotaje en Brasil del próximo domingo 25 de octubre. La de Quaest, a pedido de la red Globo, da al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, 45% de las intenciones de voto, y al actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, 44%, lo que representa un empate técnico. Para este jueves se esperan los resultados de una nueva encuesta de Datafolha, una de las más respetadas de Brasil.

Otro país que está en carrera hacia las elecciones es España, y quien quiso meterse en la campaña para intentar incidir a favor de la derecha fue el presidente argentino, Javier Milei. Sin embargo, el mandatario argentino no pudo encontrarse personalmente con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, quien se excusó de no reunirse con Milei por cuestiones de agenda. Al final, la presencia del presidente argentino, que en un discurso en un acto llamó “impresentable dictador” al presidente español, Pedro Sánchez, terminó siendo utilizada por este para defender su calidad de “zurdo”, criticar el modelo económico de la derecha de “motosierras y tijeretazos” y hasta para ironizar que estaba escuchando en el auto un “temazo argentino”, en referencia a “Fanático”, el tema con el que Lali Espósito respondió a los ataques de Milei y sus seguidores.

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