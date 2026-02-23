Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Grupo de Estudios de Sistemas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República analizó en un artículo los servicios preferenciales o “servicios VIP” en el Sistema Nacional Integrado de Salud y los calificó como “éticamente indefendibles” ya que profundizan las inequidades en el acceso a la salud y promueven una “inadecuada” distribución de recursos que son “limitados”. En la práctica, los socios VIP de varios prestadores privados que brindan estos servicios pagan un monto extra para recibir la misma atención que los usuarios del Fondo Nacional de Salud, pero de manera preferencial, gozando de esperas menores, interconsultas rápidas, atención priorizada en urgencia y emergencia y servicios de farmacia personalizada. Por esto, legisladores del Frente Amplio preparan un proyecto de ley para prohibir estos servicios, que contaría con el apoyo de la oposición.

En otro orden, la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social avanza en la elaboración del documento final con propuestas. Ya ha abordado temas como las transferencias monetarias y la edad de retiro y le quedan por tratar las AFAP y el financiamiento del conjunto del sistema.

En el Parlamento, este lunes está previsto que se vote la investigadora por “presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización (INC)” por la compra de la estancia María Dolores, que fue postergada varias veces, y el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone aún no definió su voto. Perrone quiere que haya un compromiso de Vamos Uruguay de que Nicolás Chiesa, que integra este sector, vaya a la investigadora porque era “el apoderado de los dueños de María Dolores” al momento de la compra por parte del INC.

También en Diputados, este lunes se tratará el proyecto de ley que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos, una iniciativa del Poder Ejecutivo que fue votada en el Senado y aprobada en general en la cámara baja. La oposición prepara algunos sustitutivos en el articulado para mejorarlo, según informó el blanco Pablo Abdala.

Falta bastante para que el último ciclista cruce la meta y empiece el año, como dice el dicho popular. En la Semana de Turismo, Anderson Maldonado defenderá su título de ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay, pero, mientras tanto, ayer, al coronarse triunfador de Rutas de América, pasó a formar parte del selecto grupo de corredores de bicicleta que ganaron las dos competencias más importantes del país. Con él, ahora son diez los que consiguieron ese logro.

