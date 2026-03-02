Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los ataques aéreos coordinados por Estados Unidos e Israel sobre Irán continuaron este domingo, apuntando a disminuir las capacidades de respuesta de ese país, que concentró el lanzamiento de misiles y drones sobre territorio israelí, tras haberlo hecho el sábado sobre varios países del golfo Pérsico. Los muertos civiles y militares continuaron en aumento, especialmente crecieron las cifras de las víctimas del ataque a una escuela de niñas en la provincia de Minab, en el sur de Irán, donde hasta ayer se contabilizaban 165 muertos y 95 heridos. Tras anunciar que habían asesinado al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el nuevo liderazgo iraní quiere dialogar y que él accedió a hacerlo. El mandatario también dijo que la operación militar va a durar varias semanas. Mientras tanto, el mundo no solo mira el conflicto, sino también cómo puede llegar a encarecer el precio del petróleo, algo que podría repercutir en toda la economía mundial.

Sobre este tema se pronunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, que mediante un comunicado expresó su “extrema preocupación” por los ataques de Estados Unidos e Israel, pero también por “la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos”.

Pero este domingo se cumplió un año de la asunción presidencial de Yamandú Orsi, y el mandatario hablará este lunes a las 18.30 ante la Asamblea General. Según pudo saber la diaria, Orsi realizará un discurso de unos 45 minutos elaborado en base a informes presentados por los ministerios con el balance del primer año de gobierno y las proyecciones del segundo, haciendo mención a las 63 prioridades que se fijó el gobierno en el primer Consejo de Ministros.

Si bien Orsi subrayará que la mayoría de los compromisos asumidos en la campaña electoral se cumplieron o se van a cumplir, también hará anuncios vinculados a la creación de una zona franca industrial en Rivera, al Plan Nacional de Seguridad Pública, a los avances en el Diálogo Social y en particular se referirá al agua potable, la vivienda y la producción.

El 1º de marzo trajo también el inicio del segundo período ordinario de la legislatura actual y la asunción como presidente de la Cámara de Diputados del representante nacionalista Rodrigo Goñi, del Espacio 40. La sesión de este domingo se caracterizó, como es de costumbre, por los elogios hacia el legislador y por subrayar sus valores humanos que vienen “de su cristianismo, no dogmático, pero sí sólido”, según su compañero de bancada Pablo Abdala.

También, en nuestro suplemento Deporte:

Hasta mañana.