Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El tribunal estadounidense del Distrito Este de Virginia presentó la acusación contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido el viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado a Estados Unidos en un avión de la DEA. En el documento se señala que Marset movió toneladas de cocaína desde América del Sur a Europa, y que, además, junto al financista uruguayo Federico Santoro Vasallo, también detenido en Estados Unidos, entregaron “de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, normalmente en euros, a sus cómplices” que “se especializaban en colocar dinero ilícito en el sistema bancario mundial”. Una de las colocaciones, al menos, “se canalizó a través del servidor de un banco corresponsal estadounidense situado en Richmond, Virginia, dentro del Distrito Este de Virginia”.

Este lunes, el presidente Yamandú Orsi se reunirá con el grupo asesor técnico que trabajó en las propuestas para modificar el Código del Proceso Penal (CPP), aprobado en 2014 y que comenzó a funcionar en 2017. El grupo analizó el funcionamiento del CPP, identificó problemas y, a partir de llegar a un amplio consenso, le presentará al mandatario un documento aportando modificaciones. Por ejemplo, una fuente del grupo contó a la diaria que uno de los cambios es la diferenciación entre “evidencia” y “prueba”, algo que a veces se confunde. La evidencia sería lo que se tiene para sostener que hay “determinado indicio de participación de la persona” en un delito, mientras que la prueba es “lo que se produce ya en el juicio oral, con control de las partes”.

En otro orden, este domingo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, comenzó un nuevo ciclo de un espacio de intercambio que denominó “mateadas digitales”. Sánchez aprovechó la primera salida para hablar de su propuesta sobre posibilitar que los uruguayos inviertan en las empresas públicas. El jerarca dijo que “los neoliberales parece que me están abrazando; en ese club no voy a estar, no tiene nada que ver con eso”, y aclaró que lo que propone “no es lo que algunos ansían, que es vender las empresas públicas”. “No se pueden vender acciones de las empresas públicas, porque no tienen acciones”, dijo, y agregó que hay que continuar en el proceso de “tener empresas públicas más modernas, más capaces de impactar en el desarrollo nacional”, y por lo tanto hay que “canalizar el ahorro de los uruguayos en beneficio de una estrategia nacional de desarrollo que genere más trabajo, más producción”.

Además, en nuestro suplemento Deporte:

Hasta mañana.