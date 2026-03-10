Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El lunes, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se reunió para tratar la propuesta del senador Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro. Declaraciones posteriores de algunos dirigentes colorados volvieron a dejar en evidencia las diferencias internas en la agrupación política.

Por un lado, el diputado colorado Felipe Schipani, de Unir para Crecer –el sector del secretario general, Andrés Ojeda–, dijo a la diaria que “estratégicamente es mucho más razonable hacer la interpelación en Diputados”; por el otro, el diputado Adrián Juri, de Vamos Uruguay, señaló que llama la atención que cuando se coordinó esta interpelación en el Senado “fue en acuerdo con los dos sectores del partido, y después se le planteó al Partido Nacional”. “A nosotros nos llama la atención que ahora cambien la postura. No lo entendemos ni lo supieron explicar”, señaló Juri, y agregó que “le hace daño al partido que el secretario general esté tomando esta postura”.

Negro, por su parte, anunció que el Plan de Seguridad se presentará “antes de fin de mes”, y adelantó que tendrá “79 acciones concretas” y “más de 100 medidas”. Lo hizo en el marco del Consejo de Ministros que convocó el lunes el presidente Yamandú Orsi, con el objetivo de hacer un balance del primer año de gobierno y organizar la agenda de los ministerios para 2026. Consultado en particular por la interpelación, el jerarca dijo que “no hay un pedido formal” para la convocatoria, y afirmó que, en todo caso, “lo razonable es que sea luego de la presentación del plan”.

Otra novedad en el marco del Consejo de Ministros fue protagonizada por el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que presentó un borrador de un proyecto de ley de promoción de empleo que está siendo elaborado junto al equipo económico. En una rueda de prensa a la salida de la reunión, el ministro describió la iniciativa como “una ley de empleo integral” que recogerá “lo mejor” de “muchas experiencias anteriores que tiene el país” –como el programa Yo Estudio y Trabajo y la Ley 19.133 de promoción de empleo–, y adelantó que “la idea es culminar la redacción definitiva” esta semana.

En paralelo, un día después del 8M, el Instituto Nacional de las Mujeres presentó una rendición de cuentas de los 90 compromisos asumidos hace un año en materia de políticas de género. La directora del organismo, Mónica Xavier, señaló que esos compromisos se tradujeron en 139 acciones concretas, de las cuales 82% “están en proceso o ya fueron cumplidas”.

Lejos de Uruguay, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno seguirá diciendo “orgullosamente no” a un posible ingreso de fuerzas militares estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga, en respuesta a las declaraciones que hizo Donald Trump el fin de semana.

Hasta mañana.