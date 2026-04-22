Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Nueve meses después de su lanzamiento oficial en el Auditorio del Sodre, el Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social está entrando en la recta final. Está previsto que el documento definitivo se presente públicamente el martes 28 de abril, en la víspera del acto por el Día Internacional de los Trabajadores. Hasta entonces, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que coordina el espacio de intercambio, no se realizarán “declaraciones ni aclaraciones sobre trascendidos”, señalaron a la diaria fuentes del gobierno.

Uno de los cambios en consideración establece el retiro de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) del manejo de las cuentas personales de ahorro individual y establece que solo podrán administrar los portafolios de inversión, según adelantó Subrayado. Desde la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, integrada por delegados del gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales, confirmaron a la diaria que esto está incluido en el documento, si bien puntualizaron que “todavía se está redactando esa parte”. Sin embargo, este eventual cambio ya se analizó –y aprobó– en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, que se reunió el sábado. En una resolución, la central sindical calificó de “conquista” la “desvinculación de las AFAP de la administración directa” y también celebró, entre otros “avances” del Diálogo Social, los cambios previstos para la edad de retiro.

Nuestros compañeros Mateo Guarnaschelli y Matías Kapek conversaron con representantes de distintos sectores que formaron parte del proceso –desde la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay a la Asociación Nacional de AFAP– para relevar las primeras impresiones.

Por otra parte, en el informe anual sobre Uruguay, Amnistía Internacional concluye que en el presupuesto quinquenal no hay “un enfoque integral de derechos humanos” e identifica “vacíos presupuestales” en las políticas públicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, el sistema penitenciario, la salud mental, la memoria, las poblaciones rurales y el ambiente.

A nivel de noticias judiciales, les contamos que los celulares incautados durante los allanamientos a las propiedades de Sebastián Marset en Bolivia fueron enviados a Estados Unidos para ser incorporados como evidencia en la causa que lo investiga en el Tribunal del Distrito Este del estado de Virginia; y, en el terreno educativo, Fenapes mostró su “profunda preocupación” por amenazas de tiroteos en liceos, mientras gremios estudiantiles llamaron a no replicarlas.

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Hasta mañana.