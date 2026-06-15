¡Cielo de un solo color!

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Llegó el esperado debut de Uruguay en el Mundial. Será este lunes a las 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami, contra Arabia Saudita, con una oncena titular prácticamente confirmada por el técnico Marcelo Bielsa. El partido podrá verse por televisión abierta por Canal 5, por Antel TV para los usuarios de telefonía y será transmitido por la diaria Radio con el equipo de Por decir algo desde el bar Enriqueta, con el relato de Martín Rodríguez y la conducción de Sofía Romano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió este domingo en octogenario y para celebrarlo pretendía que el acuerdo de fin de las hostilidades con Irán se firmara en ese contexto. Sin embargo, la rúbrica se postergó y el mandatario estadounidense debió conformarse con festejar organizando una pelea de UFC (“campeonato de lucha definitivo”, por sus siglas en inglés) en los jardines de la Casa Blanca.

Poniendo en peligro lo alcanzado en las negociaciones, Israel atacó un edificio en un suburbio de la capital de Líbano considerado uno de los bastiones de la organización chiita Hezbolá. Trump criticó como innecesaria la intervención militar isrealí, más en un día “en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”, y expresó que “no debería haber más ataques” de Israel ni de Hezbolá “en ningún lugar de Líbano”. “¡No lo echemos todo a perder!”, agregó. Pese a este traspié, en la noche de este domingo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que el acuerdo entre Washington y Teherán ya está cerrado y que se firmará el viernes en Suiza.

En el plano político local, se comenzó a tratar en el Senado el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que busca regular la superficie mínima habitable de las viviendas, que disminuyó de 35 a 25 metros cuadrados por una iniciativa de la administración anterior, y legisladores de la oposición consideran que podría tener fundamentos para ser aprobado.

A su vez, legisladores colorados presentaron un proyecto de ley para eliminar la fabricación de pórtland por parte de Ancap porque “constituye una actividad estructuralmente deficitaria que ha insumido durante años recursos públicos sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica”, al que un legislador oficialista calificó como “un disparate”, ya que “es importante tener producción nacional de pórtland”.

Finalmente, la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Florida presentó un proyecto para incrementar en un 100% las compensaciones que reciben los ediles por asistir a los plenarios y a las comisiones, pero al darse a conocer la iniciativa hubo reacciones de la oposición, más aún cuando el proyecto se pensaba tratar este lunes, el mismo día en que debuta Uruguay en el Mundial y la atención de la opinión pública estará puesta casi por completo en ese partido.

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Hasta mañana.