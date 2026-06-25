Cuestiones de imagen

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Continuaron las repercusiones del anuncio del titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro, de que iban a empezar a emplear para circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional. Ayer hubo una reunión con representantes del MI y del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para afinar detalles del acuerdo entre ambas carteras, que será presentado mañana en el Consejo de Ministros. Todavía no está claro si serán los blindados Mamba, donados por Estados Unidos, si serán conducidos por personal militar o si, como supo la diaria, se evalúa usar la figura del pase en comisión del MDN al MI de los choferes. Hoy se reunirán el presidente Yamandú Orsi y la titular del MDN, Sandra Lazo, para preparar la presentación de la iniciativa en el Consejo de Ministros. Sobre el tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que “para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa”, sobre lo que Orsi, consultado al respecto, respondió: “Acá no es un tema de imagen, acá es un tema de acción, acá hay que resolver”, porque “el crimen organizado viene con todo y no nos podemos detener”.

Por su parte, desde la oposición, el extitular del MI Nicolás Martinelli dijo en un desayuno de trabajo que la decisión del actual gobierno obedece al fracaso de la gestión de Negro, pero aseguró que no se opone a la colaboración de militares con la Policía porque es parte de la “caja de herramientas” del MI.

Hablando de iniciativas, la vicepresidenta Carolina Cosse se reunió ayer con la exvicepresidenta Lucía Topolansky para intercambiar sobre una propuesta de la exsenadora para el Fondo Nacional de Recursos (FNR). Topolansky le entregó a Cosse un documento donde propone “convocar a una comisión pública de notables compuesta por médicos y juristas, más legisladores de las comisiones de salud de ambas cámaras, a efectos de trabajar, analizar, pensar sobre la Ley 16.343”, que creó el FNR.

En nuestro suplemento Economía, Pablo Da Rocha advierte sobre la confusión entre los usos de la inteligencia artificial (IA) generativa, cada vez más baratos, y los costos de su producción, que son altísimos. La producción de IA es entrenar un modelo, reunir datos, usar miles de chips, y consumir enormes cantidades de energía. “Esto tiene una consecuencia económica directa: la IA no democratiza automáticamente el poder tecnológico; puede democratizar ciertos usos, pero concentra la capacidad de producir los modelos más avanzados. Muy pocos actores, es decir, las grandes empresas tecnológicas y algunos estados, pueden sostener esta carrera”, expresa el autor del artículo.

Como resultado de décadas de disciplina macroeconómica, Uruguay alcanzó el menor riesgo país de América Latina y puede endeudarse pagando costos históricamente bajos, pero Lucía Barrios habló con varios especialistas que advierten que el desafío de los próximos años es transformar esta virtud en mayor crecimiento, productividad e innovación.

En el Gráfico de la semana, Joaquín Pascal demuestra que por primera vez en seis años, durante marzo y abril, el gasoil estuvo más barato en Uruguay que en Argentina y Brasil, y por otro lado, los ingresos del sector público, que habían crecido casi 10% en abril, cayeron 0,8% interanual en mayo.

Hasta mañana.