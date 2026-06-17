De armas, municiones y otros calibres

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La bancada del Frente Amplio resolvió que le dará tratamiento legislativo a un proyecto para regular el control de armas y municiones, que fue redactado por el diputado Alejandro Zavala en coordinación con las autoridades del Ministerio del Interior (MI). La iniciativa, a la que accedió la diaria, consta de diez artículos que –en líneas generales– apuntan a regular el uso de armas y municiones, aumentar las penas vinculadas a los delitos y mejorar el acceso del MI a información de otras dependencias del Estado. Está previsto que ingrese al Parlamento en las próximas horas.

Mientras tanto, la agenda parlamentaria estuvo movida este martes. Uno de los motivos tuvo como protagonista a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que compareció ante la Comisión de Salud Pública del Senado para dar explicaciones sobre la actuación de la cartera en torno al caso de Soledad Barrera, la pediatra que falleció luego de una intervención quirúrgica por una mala praxis de la anestesista María Inés Miralles. La jerarca, que ha sido cuestionada por la decisión de disminuir los años de inhabilitación profesional que había dispuesto la Comisión Honoraria de Salud Pública, dijo ante los legisladores que “no hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y, mucho menos, una intención de favorecer en algún sentido” a Miralles. En esa línea, fundamentó la reducción de la sanción en aspectos “de tipo jurídico y no del fondo del asunto”.

El senador nacionalista Martín Lema, uno de los que convocó a la ministra a la comisión, calificó la comparecencia de Lustemberg de “decepcionante” y señaló que “después de un largo debate sobre el tema siguen las interrogantes”. Consultado sobre si este caso podría derivar en una interpelación, prefirió no “adelantar anunciando una herramienta determinada”, aunque aseguró que tampoco es algo que se puede “descartar”.

En paralelo, el Senado aprobó por unanimidad el acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA, que permitirá el acceso de los bienes y servicios del bloque regional a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En tanto, la Cámara de Diputados aprobó por un lado el proyecto de ley de empleo integral –también de forma unánime– y, por otro, el ingreso “sin armamento” de seis integrantes del Cuerpo de Marines Sur de Estados Unidos para “participar en actividades de intercambio” con la Armada –en este caso, sin los votos de Identidad Soberana–.

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