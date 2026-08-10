Cada vez “menos ortodoxo”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tal como lo habían adelantado varios legisladores blancos en los días previos, el discurso del expresidente Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional (PN) no iba a tratar sobre la coyuntura política ni acerca de su eventual candidatura para 2029. El exmandatario se refirió a su gobierno, del que está “satisfecho” pero no “conforme”, porque tuvieron “aciertos y, como toda obra humana, errores, pero siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de nuestros compatriotas”.

Lacalle Pou dijo que hoy se exigen respuestas más rápidas y “si la política es más lenta que la necesidad de la gente, no es la gente que tiene que frenar”, sino que es la política la que “tiene que apurarse en dar soluciones”. El expresidente, quien recalcó que llegó al acto como un militante más del PN, dijo sobre la política que “flaco favor le hacemos” si “termina siendo un concurso de ego, el insulto o el agravio”. Sobre el final de su discurso dijo que lo que hay que hacer ahora “es ver hasta dónde llegan los matices y las diferencias, y no estoy hablando de comparecencia electoral, sino de cómo avanzar”; reconoció que se ha vuelto cada vez “menos ortodoxo” y cerró: “Porque qué lindo es ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo ni casa ni salud y no puede criar a sus hijos. Entonces, la libertad tiene que estar íntimamente vinculada a aquel concepto de que justicia es tratar desigual a los desiguales. Nuestro gobierno fue profundamente humanista y trató de ser justo en ese sentido”.

Un día antes, el sábado, el Frente Amplio (FA) reunió a su Plenario Nacional, previo al Congreso Ordinario, que será en octubre. La instancia aprobó el informe que guiará la discusión del congreso y que marca “el rumbo estratégico que orientará la acción política, programática y orgánica” de la fuerza política. El documento reconoce que hay una “enorme carencia anímica” entre los militantes y en “una parte no menor de las direcciones intermedias”, debido a los “problemas en la gestión de la política y errores en la comunicación del gobierno nacional”. Según el presidente del FA, Fernando Pereira, este será “un año clave” para “dar respuestas a los planteos de nuestra gente”, y que se está previendo un “trabajo de mediano plazo, de mínimo un año”, para “volver a los guarismos de aprobación de gobierno y de la fuerza política que sean capaces de enfrentar una derecha que es dura y que tiene poder político, económico y mediático”.

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Hasta mañana.