Derecho a una vida digna

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En el marco de un nuevo Día Internacional de la Lucha de las Personas en Situación de Calle, que recuerda la “masacre de la Sé”, un atentado contra personas en situación de calle en San Pablo, en 2004, que se cobró la vida de siete personas, una serie de colectivos se manifestó por 18 de Julio desde la plaza Fabini hasta la plaza Independencia. “No aceptamos el silencio impuesto ni la indiferencia que nos condena a la invisibilidad”, se leyó en la proclama al final de la actividad. Los manifestantes reclamaron por “el derecho a un techo que no sea cárcel, a una mesa que no sea migaja [y] a una vida que no sea castigo”, y repudiaron “la violencia disfrazada de orden”. “No pedimos permiso, exigimos justicia. No suplicamos caridad, reclamamos progreso. No aceptamos la jaula, abrimos las ventanas a la esperanza”.

En el Parlamento, la Cámara de Diputados siguió tratando en particular el articulado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En la primera parte, estuvieron en discusión los capítulos referidos a los ministerios del Interior y Defensa. El oficialismo destacó la creación de 300 cargos de policía ejecutiva, y si bien esto fue apoyado por todas las bancadas, la Coalición Republicana (CR) criticó el incumplimiento de la promesa del gobierno de incorporar 2.000 efectivos. La CR también cuestionó la gobernanza dispuesta para el nuevo Instituto Nacional de Reinserción. En materia de Defensa, se confirmó que no habrá recortes en el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

En este marco, el diputado colorado Juan Martín Jorge (Vamos Uruguay, VU) presentó un aditivo que propone que “toda persona imputada o condenada en un proceso penal por hechos cuyo inicio de consumación ocurrió hace más de 30 años y que tenga 65 años o más de edad podrá solicitar la prisión domiciliaria”. La iniciativa había sido anunciada semanas atrás por el líder de VU, el senador Pedro Bordaberry, y que se presentara en Diputados generó “sorpresa” entre los propios colorados. El Frente Amplio y el Partido Independiente no la acompañarán.

En el plano internacional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que la defensa de la soberanía nacional no puede quedar solo en los discursos, defendió la ampliación de los gastos en defensa y aseguró que conseguirá los recursos para terminar el primer submarino con propulsión nuclear del país. Necesitamos estar preparados para que sepan que tendremos la fuerza necesaria para decir que no, para decir que vamos a competir”, expresó el mandatario y candidato a la reelección presidencial.

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Hasta mañana.