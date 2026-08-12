Varias cuentas que rendir

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El PIT-CNT realizó este martes un paro general parcial, de 9.00 a 13.00, con una movilización que salió desde la explanada de la Universidad de la República y terminó con un acto a metros del Palacio Legislativo, donde dirigentes sindicalistas pronunciaron distintos reclamos. En el centro de las reivindicaciones estuvo el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que más tarde fue aprobado en general por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, solo con los votos del oficialismo.

Durante la parte oratoria, Sergio Sommaruga –del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada– abogó por la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo, por una reforma laboral y por “una reforma tributaria de segunda generación”. A la vez, cuestionó que en Uruguay el 1% más rico de la sociedad ha depositado en el exterior un monto equivalente al 70% del producto interno bruto “desangrando la economía nacional”, y apuntó que el aumento de 30 millones de dólares propuesto en la Rendición de Cuentas para las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes supone una décima parte de lo que se evade en el sector del transporte de carga, entre otros planteos que, en ocasiones, y sin mencionarlo explícitamente, apuntaron contra el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Este martes también hubo Consejo de Ministros. Después de la reunión convocada por el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó sobre los tres puntos principales tratados en el orden del día: las negociaciones para lograr la aprobación de la Rendición de Cuentas, las respuestas del Estado uruguayo ante la llegada inminente del fenómeno climático El Niño y la decisión de Antel de construir un data center de inteligencia artificial en Canelones.

Fuera de la agenda político-partidaria, les contamos los detalles de un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil que señala qué organismos estatales cumplieron con las cuotas para personas afro, trans y con discapacidad en 2025 –spoiler alert: son pocos–, y de otro documento, esta vez elaborado por el INE, ONU Mujeres y la Cepal, que revela que Uruguay tiene el índice de feminidad de la pobreza más alto de América Latina y el Caribe, entre otras desigualdades de género persistentes.

Además, en el suplemento Mundo:

Hasta mañana.