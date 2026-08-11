Condenas, rendiciones y reclamos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno confirmó la condena a los militares retirados Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Rocca, Abel Pérez, Jorge Soloviy, Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrère por torturas contra ciudadanos de San Javier en 1980 y 1984, entre los que se encontraba el médico Vladimir Roslik. La sentencia confirma lo dispuesto en diciembre por el juez de Fray Bentos Claudio de León, quien dispuso condenas de entre 11 y 15 años de prisión contra los nueve militares por distintos delitos de lesa humanidad cometidos en dos operaciones represivas durante el terrorismo de Estado.

Por otro lado, este martes se perfila como una jornada con distintas actividades políticas. Puertas adentro del Palacio Legislativo, la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, como instancia previa a la votación en el plenario. A su vez, se reunirá el Consejo de Ministros, que tendrá como tema central el tratamiento de esta iniciativa. El lunes se reunieron los diputados de la Coalición Republicana que integran la comisión para afinar posturas sobre los artículos que votarán en particular, en caso de que el proyecto se apruebe antes en general. La coalición opositora ya anunció que no acompañará el proyecto en general y tampoco lo hará Identidad Soberana, por lo que el pasaje a la discusión de los artículos en particular depende de Cabildo Abierto.

La semana pasada, el líder cabildante, Guido Manini Ríos, le entregó al presidente Yamandú Orsi distintas propuestas que cobran especial relevancia considerando que al oficialismo le faltan dos votos para aprobar el proyecto de ley en la cámara baja. Este lunes, consultado por la prensa, Orsi dijo que el gobierno todavía no tiene respuesta a los planteos, pero que “se está trabajando”.

Fuera del Parlamento, el programa de recorridas “El FA te escucha” reunirá este martes a todas las coordinadoras de Montevideo para “intercambiar y sacar las dudas”, dijo a la diaria el presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio en la capital, Ricardo Russo. Se trata de la segunda edición: esta vez tiene como trasfondo la baja aprobación del gobierno nacional que marcan algunas encuestas y que reflejan, en particular, un descontento entre la militancia frenteamplista.

En paralelo, el PIT-CNT convoca este martes a un paro general parcial con movilización, que en la mayoría de los casos irá de 9.00 a 13.00, aunque con excepciones. Entre las principales reivindicaciones de la central sindical están los recursos asignados por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la propuesta de gravar al 1% más rico y el planteo de avanzar en la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial. En esta edición podrán ver cuáles servicios se verán afectados por la medida.

Además, en la sección Mundo, los detalles de las consecuencias que dejó el terremoto, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, registrado en Colombia este lunes, que, entre otras cosas, llevó al gobierno de Abelardo de la Espriella a declarar la situación de “desastre nacional”.

Hasta mañana.