La infraestructura del aeropuerto de Laguna de los Patos, ubicado en las cercanías de Colonia del Sacramento, se encuentra en estado de deterioro desde hace unos cuantos años, tal como informó la diaria.

En este período de gobierno, la diputada del Partido Colorado por Colonia, Nibia Reisch, reclamó al Ministerio de Defensa la realización de obras en esa terminal aérea ubicada a escasos kilómetros de Colonia del Sacramento, un importante enclave turístico. En condiciones diferentes se encuentra la terminal área de Carmelo, cuya explotación fue concedida al consorcio Aeropuertos Uruguay, que realizó una inversión de 10 millones de dólares en ese lugar.

En el marco de una visita que realizó al departamento de Colonia, la ministra de Transporte y Obras Públicas(Mtop), Lucía Echeverry, fue consultada por medios locales acerca de posibles inversiones en ese aeropuerto. La funcionaria respondió que la situación de esa terminal “fue tema en la agenda de la Junta Nacional de Aeronáutica” que preside el Ministerio de Transporte y en la cual participan representantes de otras secretarías de Estado y de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura (Dinacia).

“Existe preocupación por la situación de ese aeropuerto” y “se está terminando un estudio para ver cuáles son las infraestrucutaras que deberían modificarse, para tomar decisiones” al respecto por parte del gobierno, adelantó Echeverry.