La pandemia de coronavirus avanza en Uruguay a pesar de estar contenida gracias a la campaña de vacunación que ya tiene a más de 70% de la población del país con dos dosis y casi 30% con la vacuna de refuerzo. La variante principal, desde que comenzaron a haber mayores movimientos en las fronteras, es la Delta, que es la más contagiosa hasta el momento, según comentó este lunes Pilar Moreno, viróloga e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo.

La científica detalló que después de las vacaciones de julio el instituto, la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública (MSP) se abocaron a hacer el seguimiento genómico de la gente que retornaba y al séptimo día era positivo de coronavirus. En ese análisis se encontraron casos de casi todas las variantes de circulación actual: Alfa, Beta, Gamma, Mu y Delta. “Todo entró y es lo que esperamos que pase de acá en más, porque se están abriendo las fronteras y es parte de la dinámica”, dijo en una entrevista con Desayunos informales.

“Tenemos que estar atentos, seguir vigilando, lo que no tenemos que hacer es descansarnos y pensar que terminó. Estamos bien, está bueno que las actividades se retomen, pero tenemos que estar atentos a lo que pasa, tenemos que ver cómo es la dinámica de la epidemia en nuestro país. Para eso, la idea es seguir con la vigilancia y el testeo, Uruguay sabe que mientras está en la zona tetris -testear, rastrear y aislar- es una zona segura y tenemos que mantenernos ahí”, comentó.

Con respecto a la variante Delta, aseguró que el Institut Pasteur trabaja “en el tema brotes y viajeros y hacemos un muestreo aleatorio para ver qué está pasando en el país y lo que encontramos es Delta, que entró como esperábamos, se instauró porque es la variante más contagiosa, pero lo cierto es que no aumentaron los casos todavía”.

La investigadora fue consultada sobre la peligrosidad de esta variante, en particular en los menores de 12 años, que no están incluidos en ningún esquema de vacunación. Ante esto Moreno detalló que “al tener una población vacunada, la epidemia pasa a ser un problema de los no vacunados y entre ellos tenemos a los niños. Creo que por ahora Uruguay viene controlando bien. La vacunación y los cuidados amortiguaron bien la entrada de Delta; tenemos que estar atentos, [pero por ahora] los casos de niños no son significativos”.

De todas formas, señaló que se está evaluando la vacunación de niños y que “está bueno explorar las opciones”. Para la investigadora es fundamental esperar a que se pronuncie la comisión de expertos que asesora al MSP en el tema de vacunas, que actualmente analiza los resultados de las vacunas a niños en Chile mientras estudian sobre la aprobación de Estados Unidos a las vacunas de Pfizer para menores de 12 años.

En relación a las próximas etapas de la pandemia, Moreno comentó que “es difícil hacer futurología, porque estamos aprendiendo día a día y por la biología del virus sabemos que está cambiando constantemente y no sabemos lo que va a pasar”, pero por el momento aseguró que Uruguay está en un buen escenario. Esto debido principalmente al avance de las vacunas, que provocó que el ingreso de Delta no fuera tan dañino como lo fue la variante P1, que ingresó a Uruguay cuando la población no tenía vacunas y había aumentado la movilidad. “Delta nos agarró con un estado de vacunación muy bueno y nos permitió amortiguar la segunda ola que le pasó a otros países”, resumió.