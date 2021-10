No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La campaña de vacunación avanza en Uruguay y este martes se llegó al millón de dosis de refuerzo administradas de la vacunas contra el coronavirus. Según reporta el monitor de datos de vacunación del Ministerio de Salud Pública, ya son 1.011.026 las personas vacunadas con la tercera dosis, lo que equivale a 28,5% de la población.

77,30% de la población tiene la primera dosis y 73,01% la segunda, indica el monitor. De allí también se desprende que el departamento con más vacunados es Artigas, donde 78,52% de su población ya tiene el esquema básico, mientras que el departamento con menos vacunados es Canelones, con 65,30% de la población con ambas dosis.

La tercera dosis de la vacuna comenzó a administrarse el 16 de agosto. En un primer momento se había definido que las personas inmunodeprimidas podían darse una tercera vacuna de Pfizer si ya tenían el esquema completo o las dos dosis del fármaco estadounidense en caso de que tuvieran las vacunas del laboratorio chino Sinovac.

Más adelante el MSP habilitó la agenda para tercera dosis de todos aquellos que tuvieran las vacunas chinas, buscando reforzar la inmunidad de la población con la amenaza del avance de la variante Delta en puerta. Finalmente, el 30 de setiembre, las autoridades también dispusieron que el personal de la salud y los mayores de 60 años que habían sido vacunados con Pfizer, Coronavac o la anglo-sueca Astrazeneca también recibieran una dosis de refuerzo.

A pesar de las críticas de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la administración de dosis de refuerzo cuando hay países que aún no tienen a toda su población vacunada con el esquema básico, Uruguay siguió adelante y ahora se ubica segundo en el mundo en cantidad de terceras dosis respecto de su población, según datos de Our World in Data.

Casi todos los departamentos de Uruguay están en verde

La incidencia de la covid-19 en Uruguay viene decreciendo lentamente. Este martes se reportaron 117 casos nuevos, hay 1.154 personas cursando la enfermedad y siete están en el CTI.

El índice de Harvard, un indicador que promedia los casos nuevos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, indica que todo el país está en un nivel de 3,02, aún en zona amarilla, como ha estado desde julio, pero muy cerca de llegar a una zona de control verde.

Sin embargo, al mirar los datos del índice desagregados por departamento, 12 se encuentran en verde: Treinta y Tres y Flores están en 0, con ningún caso, y Río Negro es que el tiene un valor mayor en el índice, 0,73. Se encuentran en este grupo, además, Rivera, Artigas, Tacuarembó, Salto, Durazno, Lavalleja, Paysandú, Florida, Río Negro y San José.

Mientras, siete departamentos permanecen en amarillo: el que tiene un mayor índice es Canelones, con 4,58; seguido por Montevideo con 4,50; Colonia, 4,01; Cerro Largo, 2,23; Rocha, 1,73; Maldonado, 1,45; y Soriano, 1,03.