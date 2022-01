No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La apuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) para controlar la ola de casos de coronavirus es aumentar la vacunación en la población. En este sentido, el titular de la cartera, Daniel Salinas, se dirigió a la ciudadanía en un video divulgado por el ministerio en el que destaca “el avance importante en las terceras dosis” y asegura que al 20 de enero hay 49% de la población ya vacunada con el complemento, cifra que asciende hasta 54% si se tienen en cuenta los agendados. De todas formas, comentó que decidió hacer “hincapié en una franja de edad: de 18 a 39 años, ahí es el pelotón de rezagados”.

El ministro señaló, en relación a la vacunación de los niños, que “en este momento tenemos, entre vacunados y ya agendados con fecha, 51% de esa población objetivo, esperamos que adhieran a esta medida para asegurar un buen estado de salud de los niños y un retorno a clases con seguridad”.

El ministro @DrDanielSalinas explica la nueva situación epidemiológica en la que se encuentra el país.



(Sigue hilo) pic.twitter.com/SSLyVdPLir — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) January 20, 2022

Salinas también repasó las medidas que el gobierno ha tomado hasta el momento para controlar la situación que trajo el ingreso de la variante ómicron al país. Comentó que se adelantó el plazo para que las personas se den la tercera dosis y también se adelantó la vacunación en niños.

El jerarca de la salud también hizo referencia a los ajustes que se hicieron en los requisitos de testeo y aislamiento: “Fundamentalmente se va a priorizar a las personas sintomáticas y algunos grupos dentro de ellas”. En esta línea, agregó que “los asintomáticos en general no se van a testear, por no ser una exigencia actual, salvo algunos casos: comunidades cerradas, personal de salud y convivientes no vacunados. Esto pretende que a nadie que lo necesite le falte su test; esto es básico”, subrayó.

Entre otras medidas, el ministro comentó el informe que divulgó el MSP comparando las tasas de mortalidad entre terceras dosis, dos dosis y no vacunados. También mencionó la implementación de un corredor sanitario para que los uruguayos con coronavirus puedan ingresar al país por sus propios medios y la reducción a diez días de espera para el ingreso al país de personas que hayan padecido covid-19, con el objetivo de que no tengan que esperar más tiempo en otro país para ingresar a Uruguay.

Subrayó las disposiciones que se definieron en conjunto con la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al teletrabajo y a pautas de ambientes laborales, y destacó la habilitación para tener más horas de telemedicina en las diferentes especialidades.

Salinas terminó el mensaje recordando las medidas que puede tomar cada persona: mantener los cuidados personales, el uso de tapabocas en lugares cerrados y en aglomeraciones al aire libre, y consultar al médico ante síntomas. Finalizó diciendo: “Con estas medidas, que parecen sencillas, lo que pretendemos es mantener nuestras libertades y nuestra comunidad funcionando, y a su vez cuidarnos entre todos”.