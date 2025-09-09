La Intendencia de Montevideo encendió este martes un nuevo semáforo, que utiliza un software de inteligencia artificial full adaptive, el cual envía información en tiempo real para ajustar la gestión del tránsito y descongestionar las zonas más críticas.

Está ubicado en Acevedo Díaz y Goes, en la zona de Tres Cruces, donde hace tres años comenzó a implementarse inteligencia artificial para mejorar la circulación de ese punto neurálgico de la ciudad, que suele presentar congestionamiento. El semáforo es de dos fases y funcionará de forma centralizada desde el Centro de Gestión de Movilidad (CGM), indicó la comuna.

La intendencia explicó que “se trata de un software con inteligencia artificial que recolecta y envía información del flujo vehicular” al CGM de forma casi instantánea, ya que se actualiza cada tres segundos. Dicha tecnología “permite adecuar los tiempos de cambios de las luces de los semáforos, acorde a la demanda del tránsito”.

Hace un año eran 60 los sensores integrados al sistema de tránsito de Tres Cruces, y mostraron mejoras en la gestión de vehículos de entre un 5% y un 10% en los tiempos de viaje durante las horas pico, de lunes a viernes.