Frente a la pandemia, el festival Piriápolis de Película, uno de los más estables del país, no se achica y celebra 17 años ininterrumpidos de proyecciones, encuentros y difusión de cine estudiantil, independiente e internacional. Con el apoyo incondicional del Hotel Argentino, tiene historia en convocar a personalidades importantísimas de la historia del cine de la región, como, hace unos años, a Fernando Pino Solanas, director de La hora de los hornos, película emblema del cine latinoamericano.

Pilar Torrado, encargada de prensa y difusión del Hotel Argentino y coordinadora de Piriápolis de Película junto con los directores artísticos, aclara que, ante el particular desarrollo del festival bajo la emergencia sanitaria, el desafío principal fue pensar un modelo que permitiera no interrumpir el ciclo: “Cuando en junio el Hotel Argentino resolvió abrir para las vacaciones, no quisimos, después de 17 años, dejar de tener presencia. Entonces pensamos en este formato vía streaming, que se está utilizando mucho debido a la pandemia, y generamos una plataforma online que entre viernes, sábado y domingo estará proyectando 20 horas de programación del festival.

Además de las proyecciones online, habrá dos encuentros presenciales: la proyección de la película Cartero, y, hoy sábado a las 19.30, una charla con César Troncoso presentada por Diego Faraone, periodista y crítico de cine que presenta su libro Oficio de alto riesgo, sobre la vida del actor.

“Para seleccionar las películas se ha tenido siempre los mismos criterios fundamentales: cine independiente de calidad que no se ve circulando con frecuencia. En este caso contamos con títulos de más de 70 países, y uno de los desafíos más grandes para esta edición es poder llegar a la mayor cantidad de público con este formato online de ver películas. Un formato al que nos estamos acostumbrando y que tal vez no conocíamos demasiado”, dice Torrado.

“Dentro de estas 20 horas quisimos presentar, además de las películas, la competencia de cortometrajes y la sesión Fanta Piria, que hace muchos años que se exhibe en el festival. La idea es tratar de que estas funciones de tres días vía streaming representen de cierta forma el espíritu de Piriápolis de Película.

El ámbito estudiantil también es un punto fuerte en el festival, tanto por la cercanía de la escuela de cine de Bellas Artes, que funcionó desde 2011 en Playa Hermosa y actualmente se mudó a la ciudad de Piriápolis, y de los estudiantes de la UTU de Arrayanes. “Siempre tomamos en cuenta que Maldonado ha sido un polo muy importante de realización audiovisual. Ha sido, por ejemplo, el primer punto atractivo como locación para filmar varias películas. Las escuelas de cine han sido un pilar del cine del departamento, y nosotros formamos parte de todo eso porque estamos en ese foco, por lo tanto siempre le hemos dado mucho valor”, dice Torrado.

“Cabe recordar que en el contexto de este festival se han dado hace ya más de diez años las primeras charlas sobre la necesidad de tener una ley de cine nacional audiovisual, y se gestó lo que posteriormente se transformó en una ley. Para nosotros todos esos hechos son muy importantes”, afirma la coordinadora.