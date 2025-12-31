Ni un repaso cronológico ni una evaluación crítica: lo que sigue es más bien un recordatorio de eventos masivos, consagraciones, emergencias, disrupciones, preocupaciones, esperanzas que tuvieron lugar a lo largo del año que se termina.

Recitales récord

El 3 y 4 de noviembre, la colombiana Shakira atrajo a cerca de 100.000 personas a sus shows el estadio Centenario. Fue un récord y la primera de las noches quedó registrada en nuestra crónica. Entre los recitales masivos del año también hay que contar el del británico Rod Stewart, igualmente en el estadio Centenario, y los dos del cubano Silvio Rodríguez en el Antel Arena. Lali Espósito, el Cosquín Rock y La Bajada también fueron fenómenos multitudinarios.

No por su convocatoria, sino por su papel en la historia del rock, fue notable la visita de los punks fundacionales The Damned, en un año en el que llegaron unos cuantos artistas del circuito indie y alternativo del hemisferio norte.

Luana y Rosalía

En octubre apareció Lux, el cuarto álbum de estudio de la española Rosalía y se transformó, tal como se esperaba, en un acontecimiento central de la música en español; tal vez podría competirle Debí tirar más fotos, del puertorriqueño Bad Bunny.

Con el trabajo de Rosalía como inspiración parcial, Icónica, el aguardado primer disco de la coloniense Luana, apareció en noviembre y viene llamando la atención.

Del otro lado, del de la carrera asentada, celebraron con sendos espectáculos tres décadas La Vela Puerca y El Peyote Asesino, que además mereció un libro sobre su disco debut. Florencia Núñez, mientras tanto, se llevó cinco premios Graffiti.

Volvió la ficción

Los estrenos de cine uruguayo siguieron en aumento y en 2025 regresaron los largos de ficción. En febrero llegó El tema del verano, la aguardada película de Pablo Stoll. Siempre vuelven, de Sergio de León, le agregó un nuevo color a la producción local y Perros, de Gerardo Minutti, se convirtió en la elegida de los críticos locales y será la apuesta uruguaya en el Festival de San Sebastián.

En agosto se creó la Academia de cine de Uruguay, integrada por quienes trabajan en el ramo audiovisual, que tendrá, entre otros cometidos, el de selecionar los envíos a los Oscar y premios similares.

Serie y película

No hubo una “serie del año” en el sentido en que lo fueron Game of Thrones o Breaking Bad en otros momentos, pero Adolescen cia logró captar la atención de familias y educadores por su enfoque dramático de los cambios que la era digital imponen a la forma de relacionarse de los menores. En Uruguay, también la serie El ángel se animó a plantear, con ficción, temas sociales complejos. Aquí y afuera, _Una batalla tras otra, la película de PT Anderson basada libremente en una novela de Thomas Pynchon, fue la más nombrada por quienes buscan reflexión política y calidad narrativa.

Nuevas autoridades

En marzo, en el cambio de gobierno, asumieron las jerarquías del Ministerio de Educación y Cultura e instituciones conexas, y el anuncio de los nombres se produjo con relativo retraso respecto a otras carteras. Maru Vidal, directora nacional de cultura, concedió una entrevista a la diaria en la que mostraba cautela respecto a las posibilidades presupuestales. En una situación de déficit financiero y emergencias sociales, la cultura no estaba entre las prioridades al proyectar la ley de presupuesto. Finalmente, se obtuvieron incrementos graduales en varias áreas y se sentaron las bases para empezar a dotar de fondos a la ley de teatro.

La Biblioteca Nacional

El 26 de mayo –Día del Libro–, Rocío Schiappapietra, entonces flamante directora de la Biblioteca Nacional, anunció su cierre parcial fundamentado en una serie de problemas de funcionamiento. No sólo por la fecha elegida, la noticia causó gran impacto, generó varias polémicas y alimentó el debate sobre el lugar de la cultura y el gobierno. En octubre se supo que Gabriel Calderón estaría al frente de un proyecto de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] para renovar la Biblioteca, y el dramaturgo y gestor conversó con la diaria sobre sus ideas al respecto. Cerca de fin de año, se comunicó el plan de restablecimiento de los servicios.

Premios y festivales teatrales

La versión local de Edipo en Ezeiza, del argentino Pompeyo Audiverti, se llevó el premio a mejor espectáculo en los Florencio, y Plantar Bandera, de Federico Silva, fue la más ganadora en los Premios Podestá. La primera se representó en el teatro El Galpón, que en 2025 volvió a realizar su ciclo Internacional en agosto.

El Festival Internacional de Artes Escénicas llegó en octubre con obras de España en el centro de la oferta, y, entre sus novedades organizacionales, trajo la promesa de transformación en un evento anual.

La Comedia Nacional había anunciado su ambicioso programa en marzo, que incluía colaboraciones con artistas locales e internacionales. Entre ellas, con el español Andrés Lima, que dirigió Las brujas de Salem en el Solís y conformó, junto a la puesta de Todos eran mis hijos, a cargo de Anthony Fletcher en El Galpón, un miniciclo del dramaturgo Arthur Miller.

Enzo Vogrincic (archivo). Foto: Alessandro Maradei

Decilo, Enzo

El actor Enzo Vogrincic, destacado por su rol en la película La sociedad de la nieve, coprotagonizó, junto a Alejandra Wolff, la versión de Dulce pájaro de juventud que montó la Comedia Nacional. En octubre, publicó un libro en coautoría y luego se supo que tendrá un rol principal en El futuro es nuestro, una producción cienciaficcionera de Netflix basada en una novela de Philip K Dick.

Troncoso y El eternauta

La productora de El futuro es nuestro es la misma que consiguió, también este año, un éxito de crítica y público con la miniserie El eternauta. La carrera internacional del actor César Troncoso, que coprotagonizó la historia junto a Ricardo Darín, tuvo un nuevo pico, que fue reconocido sobre fin de año con la obtención de un Martín Fierro.

La IA no para

Es sólo uno de los varios casos en los que el uso de inteligencia artificial genera controversia en el ámbito de la cultura: la creación de la “actriz virtual” Tilly Norwood reaviva las discusiones sobre derechos de autor, derechos laborales y creatividad.

Charrúas en la azotea

Aunque la Bienal de Montevideo parece haber agotado un ciclo, por lo menos una de sus obras, la instalación de dos estatuas sobre el techo del Palacio Legislativo por parte de Pablo Uribe, capturó la atención de muchas personas.

Fernanda Trías (archivo). Foto: Pablo Vignali

Fernanda Trías, doble

En noviembre, la escritora uruguaya Fernanda Trías se convirtió en la segunda ganadora doble del Sor Juana Inés de la Cruz, el más prestigioso premio internacional dirigido a autoras en español. Traducida a varios idiomas y cada vez más presente en circuitos internacionales, con la novela El monte de las furias, Trías aporta una veta experimental a la ola de latinoamericanas que está copando la narrativa.

El Nobel vuelve a casa

La Academia Sueca parece haber adoptado no sólo la paridad de género, sino también variables geopolíticas para alternar sus premios, y este 2025 “le tocaba” a un varón europeo. La elección del Nobel en Literatura recayó en el húngaro László Krasznahorkai. A las pocas horas de conocerse esta noticia también se supo la del fallecimiento de uno de sus cultores, el narrador, poeta, docente y teórico uruguayo Roberto Appratto.

Otros que se fueron

Varias figuras ligadas de una u otra manera a la comunicación murieron este año: los cómicos Julio Frade, Cacho de la Cruzy Gaspar Valverde; los periodistas Jorge Traverso y Daniel Figares; los críticos Yamandú Marichal y Jackie Rodríguez.

Del Teatro de Verano al teatro Solís

Doña Bastarda fue la murga ganadora del Concurso Oficial de Carnaval en marzo. Seis meses después, Edú Lombardo y la Filarmónica de Montevideo marcarían un mojón en la expansión de los géneros populares al llevar al Solís el espectáculo Celebrar: la murga en filarmónica.

40 años de democracia

Tanto el sistema político como la academia conmemoraron la recuperación de las libertades en 1985. En ese medio recordamos algunos fenómenos juveniles de aquellos tiempos, como el renacimiento del rock, y también el rol de la radio en esa época, y nos hubiera gustado abordar también otros proyectos que llegaron a los 40 en 2025, como el programa En Perspectiva y el semanario Relaciones. Habrá revancha.