Gustavo Costas (3I), entrenador de Racing de Avellaneda, celebra con sus dirigidos luego de ganar la semifinal del Torneo Clausura 2025 ante Boca Juniors, el 7 de diciembre, en La Bombonera.

El último ascenso de la D, la definición del fútbol argentino y mexicano, las semifinales de la Copa de Brasil y la Basketball Champions League Américas se destacan entre los eventos del fin de semana.

Se acerca fin de año y con eso van mermando muchas ligas de fútbol en el planeta, pero quedan coletazos que invitan al disfrute en un fin de semana que, desde los pronósticos del tiempo, va a alternar un sábado caluroso con un domingo lluvioso. En el clima y en el deporte hay para todos los gustos.

En Montevideo, en el mundo AUF se definirá el último ascenso de la D rumbo a la C. Con Deportivo LSM, el club de Luis Suárez al que se asoció Lionel Messi ganando el campeonato y el ascenso directo, resta la definición de la segunda plaza de ascenso a la Primera División Amateur: se la quedará el que gane la segunda final de los playoffs entre Los Gorriones y Real Montevideo. En la primera final empataron 0-0, por lo que si hay un ganador en el partido que se juega el domingo a las 18.00 en el Palermo será el que acompañe a Deportivo LSM a la C. Si vuelven a empatar, habrá alargue y penales. Se ve por AUF TV.

Mucho más que un título

Este sábado a las 21.00 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata definirán el campeón del fútbol argentino en esta nueva modalidad de definir los monarcas a través de playoffs. Es una final única y, en caso de empate, habrá alargue y penales.

Estudiantes, que está inmerso en un enfrentamiento político entre su presidente, Juan Sebastián Verón, y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, viene de clasificar tras ganarle 1-0 el clásico a Gimnasia con gol de Tiago Palacios, que nació en Argentina pero su madre uruguaya lo fue volcando hacia la celeste. Primero fue la de Torque, donde explotó futbolísticamente y a la vuelta de sus rendimientos en el Uruguayo llegó a las selecciones uruguayas, primero al Preolímpico y luego con alguna convocatoria a la mayor, siempre con Marcelo Bielsa.

Además, como en todo el campeonato desde que volvió de Europa, Fernando Muslera será titular en el equipo que dirige Eduardo Domínguez, ex Nacional. Muslera ha hecho una enorme temporada en La Plata y en la última semifinal ante Gimnasia y Esgrima en su cancha el golero con más partidos en la selección uruguaya hizo una atajada única, seguramente una de las mejores de la temporada argentina. Gabriel Neves, primero suspendido y luego afectado por una lesión muscular, estuvo muy cerca de ser considerado para empezar jugando ante Gimnasia, y ahora habrá que ver cómo llega a la finalísima en Santiago del Estero.

Racing está repleto de uruguayos, Gastón Martirena volverá a la convocatoria luego de cumplir la suspensión. El lateral, que se perdió el triunfo agónico frente a Boca Juniors en La Bombonera, seguramente irá desde el arranque y en el banco de suplentes esperarán Martín Barrios y Adrián Balboa. Martirena ha tenido nuevamente un segundo semestre determinante en el club de Avellaneda y su aporte ha sido decisivo desde la banda derecha de la Academia. Adrián _ Rocky_ Balboa ha sumado muchos minutos desde el banco, pero también arrancó varias veces desde el principio.

Con picante

El domingo a las 22.00 Toluca y Tigres definirán el campeón mexicano en el partido de vuelta que tendrá a los escarlatas como locatarios por ser el mejor equipo de la fase regular.

En Toluca militan los uruguayos Federico Pereira y Bruno Méndez, mientras que el felino tiene en sus filas a Fernando Gorriarán; es altamente probable que todos vayan desde el arranque. En caso de igualdad en la serie, habrá alargue y penales.

El jueves en el estadio Universitario de Monterrey conocido como El Volcán, Tigres ganó 1-0 con anotación en el minuto 46 del argentino Ángel Correa, la gran contratación de esta temporada del equipo felino. La definición en La Bombonera de Toluca será enormemente emocionante dado que históricamente y también en esta temporada los diablos rojos hacen pesar de manera extrema su localía.

La final de ida es este sábado a las 21.00.

Al ritmo del samba

Terminó el Brasileirão, pero en Brasil el fútbol no para.

El domingo se disputarán los encuentros de vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil. A las 18.30, Corinthians recibirá a Cruzeiro con la llave en el bolsillo, ya que se impuso 1-0 de visitante con gol de Memphis Depay.

La otra serie es la que cuenta con uruguayos. A las 20.30 en Maracaná chocarán Fluminense y Vasco da Gama; en el local están Facundo Bernal, Agustín Canobbio y Joaquín Lavega, mientras que en la visita milita José Luis Rodríguez, que se viene desempeñando de lateral izquierdo. El jueves en Maracaná el equipo vascaíno consiguió una gran y agónica victoria en el final mismo del partido con un gol del argentino Pablo Vegetti para la victoria 2-1, con muy buena participación del Pumita. En ese partido no estuvo del lado de enfrente, en Fluminense, el determinante Agustín Canobbio, que estaba suspendido por acumulación de amarillas pero estará presente en la revancha.

Ambos encuentros se podrán ver por Directv y en su plataforma digital DGo.

Europa y su atractivo

El fútbol europeo tiene algunos encuentros interesantes en sus grandes ligas para el fin de semana, que podrán verse por las diferentes señales con las que cuenta ESPN o en Disney+.

El domingo, a las 11.00, Manchester City visitará a Crystal Palace, en un encuentro que enfrenta al segundo y al cuarto de la Premier League, el partido de la fecha en Inglaterra. Los dirigidos por Pep Guardiola están a dos puntos del líder, Arsenal, mientras que Crystal Palace es una de las gratas revelaciones y está a cinco unidades de los citizen.

En Italia, el destacado del fin de semana será entre Bolonia y Juventus, quinto y séptimo de la tabla, respectivamente. El encuentro irá este sábado a las 16.45; el locatario está a seis de los líderes, Milan y Nápoli, y dos arriba de su rival de turno. Los de Turín son un gigante dormido que necesita mejorar considerablemente la producción mostrada hasta el momento.

A la misma hora, en la hermosa ciudad de Marsella, el locatario recibirá a Mónaco por la Ligue 1 de Francia, en uno de los duelos históricos que puede ofrecer la competencia. El locatario es favorito, está tercero en la tabla, a cinco puntos del líder Lens; el equipo del principado marcha séptimo, con 23 unidades.

Pica la naranja

En Paysandú comenzará el triangular en el que Nacional oficiará de locatario en la Basketball Champions Leagues Américas. El tricolor debutará este sábado a las 21.10 ante Flamengo; el domingo a la misma hora se enfrentarán brasileños y argentinos, todo en el estadio 8 de Junio. Ambos partidos se podrán ver por Directv y DGo.