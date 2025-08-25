Cerro Largo lidera el torneo, con Peñarol y Defensor Sporting al acecho; Boston River sigue invicto pese al durísimo fixture de arranque, y en el descenso sumaron casi todos los que luchan por mantener la categoría.

Juventud de Las Piedras, Defensor Sporting, Progreso, Cerro, Peñarol y Montevideo City Torque fueron los seis ganadores de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Que haya muchos triunfadores y pocos empates –algo atípico en este certamen corto– marca sin mucha necesidad de análisis que fue un gran fin de semana para quienes sumaron de a tres, mientras que los que perdieron ven relegados sus objetivos.

El empate más valioso

Por la forma, porque le permite seguir invicto, liderando el campeonato (ver tabla) y en puestos de copas internacionales, el empate de Cerro Largo ante Miramar Misiones tuvo gustito a triunfo.

Por merecimiento, el arachán debió ganar, hizo todo. Fue muy superior e incluso en el complemento erró un penal que atajó el golero Juan Moreno. Franco Rossi tuvo la revancha pasada la hora y anotó para rescatar el punto. Nicolás Ayala había puesto en ventaja al cebrita en el primer tiempo. La igualdad, que parecía valiosa, terminó siendo un mal resultado para los dirigidos por Horacio Peralta, que siguen en zona de descenso.

El otro empate fue el entretenido 0-0 que protagonizaron Nacional y Boston River en el Gran Parque Central. El tricolor sigue primero en la anual pese a que disminuyó su renta, pero lo que más preocupa es que continúa lejos de su mejor versión futbolística y rápidamente parece bajarse de la lucha por el Clausura.

El sastre tenía un fixture muy complicado de arranque: Defensor Sporting, Montevideo City Torque, Peñarol y Nacional. Terminó el minitorneo invicto, con ocho unidades, demostrando buen juego y a tiro del líder.

Peñarol y Juventud de Las Piedras achicaron en la anual

El carbonero venció sin problemas a River Plate 2-0 en el Campeón del Siglo. David Terans, de penal, y Maximiliano Silvera anotaron los goles; fue el primer partido luego de la eliminación en Copa Libertadores, por lo que era importante el paso adelante. El aurinegro quedó a cuatro del tricolor en la anual y a uno de Cerro Largo en el Clausura. El darsenero está último en todas las tablas y su permanencia en primera parece una quimera, por lo numérico y por el juego, donde no logra ser competitivo.

Juventud abrió la fecha con triunfo 1-0 ante Wanderers el viernes por la noche. El pibe Pablo Nongoy anotó su primer gol en primera división aprovechando un buen centro de Federico Barrandeguy. Los pedrenses acortaron a cinco de Nacional, pero, sobre todo, estiraron a cuatro la renta sobre Liverpool.

Defensor Sporting se sumó a las diferentes peleas con la victoria 1-0 sobre Plaza Colonia con el solitario gol de Xavier Biscayzacú. El violeta igualó la línea del negriazul en la anual en la lucha por el último cupo a Copa Libertadores, y además sumó tres triunfos en fila y está segundo junto a Peñarol, a un punto de Cerro Largo en el Clausura. Sufrió más de la cuenta, pero sumó, y se festeja en Punta Carretas.

Los colonienses ganaron un partido de los últimos 18 y su situación es preocupante en la tabla del descenso, donde lo superaron Cerro y Torque. De los que están en zona de salvación es el peor ubicado. Tendrá un partido clave ante los ciudadanos la próxima fecha.

Victorias para quedarse

En el descenso (ver promedios) hilvanar triunfos consecutivos es sinónimo de fugarse del pelotón. Cerro venció 2-1 a Liverpool y logró aflojar la soga, al menos por un par de semanas. Enzo Larrosa anotó los dos goles del locatario, mientras que Franco Catarozzi había empatado transitoriamente con un buen cabezazo. Los de Belvedere, desde el juego, están lejos del equipo que ganó el Apertura.

Montevideo City Torque fue otro que metió dos victorias consecutivas, que sumadas al empate logrado en la segunda fecha ante Boston River son tres partidos sin perder. Se empieza a notar la mano de Marcelo Méndez en un equipo que liquidó una historia compleja en un ratito. José Neris anotó los primeros dos goles de forma muy parecida, definiendo ante Lautaro Amadé después de una carrera de varios metros en soledad. El tercero fue de Esteban Obregón con definición exquisita, todo en el primer tiempo. Sobre el final, Kevin Arévalo colocó el cuarto para sellar el 4-0 ante un Racing desconocido.

Progreso, con el debut de Leonel Rocco, sumó su primer triunfo en el Clausura. Si bien el resultado fue positivo y le hizo crecer el promedio, las victorias posteriores de Cerro y Torque le bajaron valor, ya que no pudo escapar de la zona roja. Matteo Copelotti anotó el único tanto en una mañana caliente en el Paladino, donde el gaucho volvió a ganar luego de siete derrotas en fila.

Javier Feres tuvo un arbitraje polémico; expulsó al brasileño Brandao por doble amarilla a instancias del VAR cortando una jugada que había terminado en penal en favor de Danubio. Minutos después recibió el gol tejano y nunca se pudo recuperar. Juan Manuel Olivera fue cesado luego del encuentro.

Descenso

.