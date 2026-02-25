La cuarta etapa del Apertura tiene muchos partidos interesantes, pese a que todas las miradas se las lleva el Nacional-Peñarol del domingo; el líder Central recibe a Wanderers.

En las fechas de clásico es difícil poner otro partido como el mejor de la etapa; el choque entre Nacional y Peñarol enfrenta a las dos instituciones más grandes del país y engloba a la gran mayoría de los fanáticos del fútbol uruguayo. Por tanto, se impone que la emoción máxima del fin de semana estará latente cuando pite Andrés Matonte el domingo a las 19.30 en el Gran Parque Central, en partido que ya tiene entradas a la venta y donde los entrenadores van perfilando las oncenas titulares.

Pero, además, la cuarta fecha tiene grandes cotejos para ver. Por ejemplo, el que se disputará el sábado a las 20.00 en el Parque Palermo entre Central Español y Wanderers. Los palermitanos más pesimistas pueden considerarlo un choque clave por el descenso, aunque los de Pablo de Ambrosio están líderes con puntaje perfecto y se juegan la chance de seguir en lo más alto. El bohemio viene de perder 4-0 frente a Montevideo City Torque y necesita levantarse rápido del golpe; impartirá justicia Augusto Olmos.

Fútbol desde el jueves

La fecha se abre con un lindo partido entre Montevideo City Torque y Defensor Sporting a las 20.00 en el estadio Charrúa, con Esteban Guerra en el arbitraje. Los dos vienen de ganar; el violeta tiene la chance de subirse a la cima de la tabla de posiciones, al menos por un rato. La particularidad marca que el próximo martes volverán a enfrentarse por la Copa Sudamericana.

El viernes, también a las 20.00 y con la vuelta de Hernán Heras tras dos fechas de suspensión, Cerro jugará ante Boston River en el Tróccoli. Ninguno de los dos equipos arrancó bien, pero en la última fecha sumaron su primer punto. El albiceleste incorporó en las últimas horas a Damián Suárez, lateral derecho que el año pasado jugó en Peñarol.

El sábado, antes del gran Central-Wanderers, hay un doble plato de emoción. A las 9.45 madrugan Albion y Racing, que se enfrentarán en el Luis Franzini, con Anahí Fernández impartiendo justicia. Los de Sayago llegan en buen momento e intentarán seguir sumando, mientras que el pionero necesita puntos para zafar de la zona roja, a la que volverá si pierde.

De tarde, en Jardines, Danubio recibe a Progreso. El franjeado arrancó bien, pero sufrió una goleada en la última fecha, mientras que los de La Teja no sumaron ni hicieron goles. Javier Feres será el árbitro principal y tendrá la difícil misión de pitar en el partido de un equipo que hizo ruido mediático en la semana, por el arbitraje de Gustavo Tejera en el partido ante Nacional.

El domingo, tempranero, Liverpool recibe a Cerro Largo a las 9.45 en el Parque Viera luego de la eliminación en la Copa Libertadores. Javier Burgos arbitrará un juego entre dos equipos que no arrancaron bien.

Con las repercusiones del clásico latentes, el lunes a las 20.00 se cerrará la cuarta fecha con el cruce entre Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras, que está afrontando la doble competencia. Gustavo Tejera impartirá justicia.

