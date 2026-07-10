Suiza sin su mejor atacante para enfrentar a Argentina

Este sábado se definen los últimos dos semifinalistas del Mundial. El choque entre Francia y España ya está confirmado por un lado del cuadro, mientras que en el otro costado se define con el choque, a primera hora, entre Inglaterra y Noruega en Miami, y el enfrentamiento entre Argentina y Suiza en Kansas, a las 22.00 hora uruguaya.

La vigente campeona del mundo se enfrenta a una de las sorpresas del Mundial. La selección suiza se metió entre las ocho mejores por primera vez desde que fue anfitriona de la Copa del Mundo, en 1954, y llegar hasta aquí, después de eliminar a Colombia por penales, ya es un logro significativo para el equipo que dirige Murat Yakin, al que nadie se animaría a considerar favorito ante los liderados por Lionel Messi.

Pero Argentina sufrió más que Suiza para llegar a cuartos de final, y eso motiva la confianza del equipo helvético. “Argentina es vulnerable”, constató Yakin en referencia a los partidos que la albiceleste tuvo que remar: frente a Cabo Verde para ganarlo en tiempo suplementario y ante Egipto para levantar un 2-0 en contra. “Nos hemos ganado el respeto y hemos trabajado para eso. Va a ser un partido interesante en lo táctico, pero creo que podemos desafiar al campeón del mundo”, expresó el técnico, que en la última Eurocopa condujo a su equipo hasta cuartos de final, donde quedó eliminado frente a Inglaterra por penales.

Sin embargo, Suiza llega a este duelo disminuido en su potencial. Este viernes, el propio Yakin confirmó la ausencia de su delantero estrella, Johan Manzambi, quien sufrió un problema en su rodilla izquierda después del partido con Argelia en dieciseisavos. “Intentamos todo para tenerlo de vuelta, pero lamentablemente no podrá jugar mañana”, informó sobre el delantero de 20 años que se destapó en este Mundial y fue de los mejores del equipo suizo. Manzambi, que juega en el Friburgo alemán, hizo tres goles en el torneo —o tres goles y medio, porque en dieciseisavos Suiza abrió el partido temprano con una gran jugada suya que definió empujándola adentro Breel Embolo, otro buen atacante que mostró el equipo—.

Yakin dejó entrever la estrategia que planean para contrarrestar a la selección argentina, particularmente a Messi. “Si nosotros tenemos la pelota, él no podrá hacer demasiado, así que intentaremos hacer nuestro juego y no dejarlo entrar en contacto con el balón”, expresó. Frente a una Colombia que le gusta tener la pelota y jugar, Suiza se las arregló para disputarle la posesión, que terminó ligeramente a favor de los europeos en el promedio final.

Suiza buscará revancha, también, respecto del cruce mundialista más inmediato entre ambas selecciones, que se dio en Brasil 2014 y que la albiceleste ganó agónicamente con un gol de Ángel Di María en los últimos minutos del alargue.