Se fijó la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay

Luis Angulo, de Peñarol y Facundo Martínez, de Montevideo City Torque, el 26 de agosto, durante el partido por el Grupo A de la Copa AUF Uruguay en el estadio Centenario.

Este viernes se difundieron los detalles de la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay, torneo que inició con una primera fase eliminatoria entre todos los equipos profesionales de la competencia, de los que avanzarán 16 a la próxima etapa (los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros), para eventualmente cruzarse con equipos amateur. Esta primera fase, en la que cada equipo se enfrentará una única vez a los rivales de grupo, se completará entonces con la tercera fecha, todavía sin fijar.

El cargado calendario hizo que las dos primeras se superpongan. La primera fecha arrancó esta semana, pero le quedan cuatro partidos pendientes que se jugarán entre el miércoles 9 y el jueves 10 de setiembre. La segunda se jugará a partir del martes 1° de setiembre, con el grueso de partidos esa misma semana –miércoles 2 y jueves 3–, pero con el último de ellos fijado también para el 10.

Varios equipos jugarán antes la segunda fecha que la primera, lo que puede dejar un poco confusa la programación. Así que veamos cómo sigue la Copa AUF Uruguay grupo por grupo.

Grupo 6

El martes 1° de setiembre, Colón y Fénix inauguran la segunda fecha en el Parque Palermo a las 15.00. El tricolor de Brazo Oriental debuta en la copa con este partido, y después tiene por delante su juego de la primera fecha ante Boston River, que será en el Campeones Olímpicos de Florida el miércoles 9 a las 17.30. En el grupo también está Liverpool, que arrancó en la punta con el triunfo ante Fénix. El negriazul y el sastre jugarán por la fecha 2 el miércoles 2 a las 19.00 en el Parque Viera.

Grupo 3

En esa cancha del Prado, el martes 1° a las 18.00, juegan por el grupo 3 Wanderers y Cerro, otros dos que tampoco han debutado todavía. Después, el bohemio enfrentará a Deportivo Maldonado el miércoles 9, y el villero a Cerrito el jueves 10, para completar el calendario de la primera fecha. El choque entre Cerrito y Deportivo Maldonado por la segunda etapa será en el Parque Maracaná el miércoles 2 a las 15.00.

Grupo 4

Por este grupo ya jugaron Juventud y Oriental, juego que finalizó con triunfo por la mínima del pedrense. El miércoles, los dirigidos por Sergio Chapita Blanco visitan a Central Español en el Parque Palermo a las 15.00, mientras que el equipo de Darío Flores jugará el jueves ante Racing en el mismo recinto. El cervecero y el palermitano tienen pendiente su juego de la primera, fijado para el miércoles 9 a las 15.00 en el Parque Roberto.

Grupo 2

Acá también se completó la primera fecha, en la que Defensor y Rentistas empataron sin goles, y Plaza Colonia venció a Cerro Largo para arrancar arriba en la tabla. El jueves 3 el bicho colorado recibe al patablanca en el Complejo Rentistas a las 15.00. El violeta y el arachán se miden en el último partido de la segunda fecha, fijado para el jueves 10 a las 19.00 en el Ubilla de Melo.

Grupo 5

Este grupo tiene a River Plate como líder, ya que le ganó 2-0 a Progreso, mientras que Nacional y Albion debutaron con empate sin goles. En la segunda, el darsenero recibe a Nacional en el Parque Saroldi el jueves 3 a las 15.30. Se completa la fecha con el choque entre Albion y Progreso ese mismo jueves a las 18.15 en el Franzini.