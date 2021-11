No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) hará un paro de 24 horas este jueves 18 de noviembre “en contra del recorte histórico”, por una elección de horas de cargos docentes “con garantías”, porque “sin docentes no hay reforma educativa”, en respaldo a los 14 docentes de San José que fueron sumariados en febrero por presunto proselitismo, a tres de los cuales la División de Jurídica recomendó su destitución.

Durante ese día habrá movilizaciones en las distintas filiales del sindicato a lo largo del país. En Montevideo, a las 18.00 los gremios de docentes y estudiantiles se concentrarán en la explanada de la Universidad de la República y se movilizarán hasta la Torre Ejecutiva para que se escuchen sus reclamos. Además, se recolectarán firmas para que no se destituya a los profesores josefinos por haberse fotografiado en 2019, en plena campaña electoral, con carteles con la leyenda “No a la reforma”, en alusión a la reforma “Vivir sin miedo”, que promovía el entonces senador por el Partido Nacional Jorge Larrañaga.

Ante la investigación administrativa que se inició a los profesores de San José, la Fenapes decidió la semana pasada denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) por “arremetida antisindical”, para lo que cuenta con el respaldo de la Internacional de la Educación. Los docentes habían sido separados del cargo y se les retuvo 50% de sus haberes.

Por otro lado, fueron varias las organizaciones que se manifestaron en contra de la sugerencia de destitución que hizo Jurídica de la DGES. El PIT-CNT aprobó un comunicado en el congreso en el que manifestaba su “más absoluto rechazo” a todo proceso de “persecución político-sindical” que, “disfrazado bajo el manto de supuestas garantías jurídicas, nos retrotraen a prácticas que el país sufrió previo y durante la dictadura fascista en nuestra Educación Pública”.

Por su parte, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) expresó su “absoluto rechazo a la solicitud de destitución y la solidaridad con las y los compañeros que están atravesando esta situación y con sus organizaciones sindicales”. Según indicaron mediante un comunicado, el sindicato tiene la “convicción” de que se trata de una “definición autoritaria, intimidatoria y ejemplarizante, con la que intentan generar en las y los docentes temor y autocensura”.

Recorte

El gremio de profesores estima que “el recorte es del entorno de los 56 millones de dólares” en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de “más de 700 millones de pesos” en Secundaria, lo que “afecta las condiciones de estudio” por medio del “recorte en el número de grupos y grupos superpoblados” y la “eliminación de orientaciones en varios centros que afectan el derecho a la continuidad educativa de los estudiantes”.

Según expuso Fenapes a fines de octubre, “el retorno a la presencialidad plena ha hecho evidente las consecuencias que el recorte presupuestal tiene en el sistema educativo” y “resultan obvias las carencias de funcionarios y espacios pedagógicos para hacer frente a los requerimientos de los estudiantes”.

Elección de horas

El 28 de octubre la Fenapes había hecho un paro de 24 horas en reclamo por negociación colectiva de cara a elección de horas docentes. Tal como vaticinaba el sindicato, se registraron problemas en la elección de horas online. Luego del segundo día de la elección virtual de horas para el año próximo en liceos de Montevideo, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de la capital emitió un comunicado en el que denunciaba “total caos” y “errores varios” en el acto, que se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom.

En suma, el sindicato consideró que no existieron garantías para los profesores que eligieron horas de trabajo para 2022. ADES afirmó que se agregaron cinco cargos de adscripción después de haber comenzado la elección, algo “completamente antirreglamentario”, y señalaron que hubo “dificultades” para acceder a constancias de participación.

Además, advirtieron “errores en la notificación respecto a la confirmación de cargos”, lo que hizo que la DGES anulara la elección de cargos de profesor orientador pedagógico y bibliográfico. La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, había defendido la modalidad mediante un video en las redes sociales institucionales.

En el video, Cherro había dicho que “esta administración apuesta a la modernización del sistema y a la mejora de los procesos”. “Con esta nueva modalidad el docente podrá elegir horas desde el lugar que crea conveniente, privilegiando la comodidad, la logística, la cercanía, ahorrando dinero en traslados y sobre todo en tiempo. Como docente, directora e inspectora he vivido la elección de horas y he visto a docentes madres con sus hijos esperando largas horas, he visto docentes que deben trasladarse desde lugares muy distantes para elegir sus puestos de trabajo. Por eso creo que este cambio es positivo”, había expresado.

No a la reforma

La ANEP inició el proceso de reforma educativa. Primero, fue con una disertación entre representantes de los partidos políticos y, por otro lado, se abrió a principios de mes una consulta en línea a los docentes. Esta tiene el propósito de recoger opiniones sobre “diversos aspectos de la transformación curricular” como parte de un “proceso amplio que no se agota en esta instancia”.

En esta oportunidad, aclaran, se solicita a los educadores que respondan a distintos planteos, “en función de la experiencia y la visión de futuro de cómo debe ser la educación para Uruguay en los próximos 20 años”. La consulta es abierta, no obligatoria, de carácter innominado y sin identificación de quién responde. Sin embargo, los sindicatos de la enseñanza entienden que eso se debe abordar en las Asambleas Técnico Docentes (ATD).

La Fenapes, por ejemplo, había publicado que “lo que debe hacer la ANEP ante un proyecto de reforma curricular es convocar a las ATD; eso es lo que indica la ley. Confiamos en que Robert Silva y Adriana Aristimuño lo tienen claro”. El artículo 70 de la Ley 18.437 indica que “las ATD serán preceptivamente consultadas antes de la aprobación o modificación de planes o programas del nivel correspondiente”.