Después de recargar baterías durante el verano, los inicios de clases son siempre esperados por estudiantes y docentes. Si bien los alumnos y las familias llegan al centro educativo cuando el calendario lo indica, la preparación para que todo esté en las mejores condiciones lleva varios meses.

En el caso de Secundaria, el proceso de elección de horas docentes es uno de los que marca las condiciones que tendrán los liceos para el arranque de cursos, ya que de eso depende el porcentaje de horas con un profesor asignado. Las normas marcan que quienes tienen prioridad para elegir liceo y grupo son los docentes efectivos y, dentro de ese escalafón, quienes tienen mayor grado y quienes hayan quedado mejor posicionados en el respectivo concurso. Luego de que eligen horas los efectivos, se pasa al listado de los docentes interinos, que tienen menor margen para la elección.

Además de considerar condiciones de lo que ocurre a la interna de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), es importante también mirar lo que ocurre en el Consejo de Formación en Educación (CFE). En diálogo con la diaria, el actual director de Secundaria, Manuel Oroño, explicó que es importante que la elección de horas del CFE se realice antes que la de Secundaria y UTU, ya que las horas en formación docente suelen ser más codiciadas, en el entendido de que se pagan mejor y muchas veces plantean mejores condiciones de trabajo.

Este año, a causa del conflicto que se generó en el CFE por el armado de su oferta curricular para el año que viene, el inicio de la elección de horas en el organismo empezó un poco más tarde de lo esperado. Según detalló Oroño, el viernes culminó la primera etapa de elección para horas de docencia indirecta, que incluye direcciones y subdirecciones de liceos y adscripciones, entre otros roles.

Por ello, la elección de docencia directa comenzará el lunes para los efectivos y se extenderá hasta finales de diciembre, con el objetivo de que los interinos elijan horas desde los primeros días de febrero. Inicialmente, desde Secundaria preveían que dicho acto comenzara el 11 o 12 de diciembre. El jerarca señaló que en la mayoría de los departamentos del país “no hay apuro” por realizar la elección, ya que se hace de manera relativamente rápida, pero en Montevideo y Canelones es distinto. En estos casos, la DGES proyecta que la elección termine el 23 de diciembre y que el 26 y eventualmente el 29 de este mes queden reservados por si es necesario reiterar alguna elección.

Oroño señaló que, además de la situación del CFE, otro aspecto que llevó bastante trabajo este año fue la conformación de los escalafones de docentes efectivos, que, como en todos los casos, están organizados por departamento y asignatura. Según explicó, los concursos que finalizaron este año generaron un importante reordenamiento que hizo que la DGES los pudiera cerrar después de lo habitual.

Por todo ello, el acto eleccionario comenzará en conjunto con el de UTU, que, en general, estila comenzar un poco después que la DGES, de forma de evitar renuncias a un grupo en un subsistema por asumir luego uno del otro.

Con los escalafones conformados, como todos los años, sobre setiembre y octubre la DGES elabora el planillado que determina qué y cuántos grupos tendrá el año que viene cada liceo. Al respecto, Oroño destacó que ese fue un proceso muy conversado con las distintas comunidades educativas de departamentos de todo el país, para luego definirse centralmente, de forma de poder comenzar con el proceso de inscripción de los estudiantes. Para ello, además de contar con información que posee el sistema educativo, es necesario cruzar los datos con bases del Instituto Nacional de Estadística, ya que al momento de las inscripciones tienen prioridad los estudiantes que integran hogares de los dos quintiles de menores ingresos.

Según ilustró el director de Secundaria, para el año que viene se introducirán algunos cambios que fueron demandados desde los distintos territorios, como el regreso de cuarto año al liceo Bauzá, que habían sido redistribuidos a otros liceos de Montevideo en el final de la administración anterior.

Elección de horas por un año y en formato virtual

Oroño indicó que uno de los principales cambios en el proceso de elección de horas docentes es la participación en todo el proceso de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES). En particular, las Comisiones de Elección de Horas Docentes (Coded) volvieron a contar con representantes de ambos sindicatos, algo que había sido interrumpido en la administración pasada.

La elección para el año que viene, que el lunes comenzará en Montevideo y Canelones, los departamentos con más cantidad de liceos, y posiblemente en algún otro departamento del interior, será en todos los casos por un año. De esa forma, se pone fin al plan que el gobierno pasado implementó en algunos departamentos del interior, por el que los profesores elegían sus horas de trabajo durante tres años.

Según explicó Oroño, la actual administración respetará la elección de los profesores que en 2024 o 2025 eligieron por más de un año. De todas formas, planteó que la DGES realizó un relevamiento entre los docentes que se encuentran en esa situación, de forma de tener detalle de quiénes pretendían cambiar sus horas de cara a 2026, algo que es posible. Del mismo modo, se está relevando si todas las horas de clase que dichos docentes asumieron el año pasado estarán disponibles en 2026, ya que no necesariamente se mantiene la misma oferta educativa en todos los centros. En caso de que haya variación respecto al año pasado, Secundaria le garantizará que el docente mantenga su carga en el centro, por ejemplo, generando horas para apoyos a los estudiantes.

Respecto del fundamento de la elección por un año cuando se aspira a generar una mayor estabilidad de los equipos docentes en los centros educativos, el jerarca señaló que la mayoría de los profesores elige todos los años el mismo centro educativo que el año anterior. En ese sentido, aseguró que la estabilidad docente se genera mejorando las condiciones de trabajo y dotando a los equipos docentes de acompañamientos o de buenos sistemas de transporte para llegar al liceo.

Según detalló, “la idea es consolidar equipos de trabajo, pero no hacerlo por decreto, sino colectivamente, generando equipos de trabajo en territorio”. Al respecto, indicó que, al igual que algunas experiencias realizadas este año, en 2026 habrá cursos de directores o inspectores para abordar distintos aspectos que permitan generar equipos de trabajo que perduren en el tiempo y, al mismo tiempo, pensar en prácticas educativas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

Un cambio que comenzó a implementarse en el gobierno anterior y que permanecerá en el actual es que la elección de horas seguirá siendo en formato virtual. Más allá de que desde Fenapes se planteó la necesidad de que algunos actos eleccionarios se hicieran de forma presencial, Oroño explicó que se llegó a un “punto intermedio”, por el que todo el proceso será virtual, pero con la posibilidad de que algún docente que tenga dificultades con la opción virtual pueda concurrir presencialmente a cualquier liceo, donde habrá funcionarios disponibles para orientarlo.

El jerarca detalló que en todos los casos habrá veedores, tanto de Fenapes como de ATES, y que, además, la Coded de cada departamento será la encargada de actuar en caso de que se presente cualquier problema con el acto eleccionario. “Con eso lo que logramos es agilidad y transparencia”, resumió.

Por ello, si no hay errores informáticos ni administrativos importantes, las autoridades estiman que este año estarán otorgadas en el entorno del 80% de las horas docentes, por lo que febrero arrancaría con margen para que, con las elecciones de interinos, se llegue “con luz” al 2 de marzo con la gran mayoría de las horas designadas.