Este sábado se realiza una nueva elección de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Se trata de una instancia obligatoria para los docentes efectivos y para los interinos con al menos un año de antigüedad en los distintos subsistemas del ente: Inicial y Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación (CFE).

De 9.00 a 19.00 del sábado, los docentes de ANEP podrán votar en los distintos circuitos habilitados en cada departamento, que se pueden consultar en el plan elaborado por la Corte Electoral, que organiza la elección. Los motivos de justificación del no voto son causa de enfermedad, estar fuera del país el día de la elección o situaciones de “fuerza mayor”. En todos los casos, se deberá presentar certificado médico o prueba documental, según corresponda. Quienes no voten y no justifiquen el voto se encuentran expuestos a una sanción de cinco unidades reajustables, poco menos de 10.000 pesos.

Con un antecedente de asambleas de profesores que comenzó a implementarse al final de la década del 40 del siglo anterior, las ATD como tales fueron creadas en 1985, durante el proceso de recuperación democrática. Actualmente, la función de las ATD está reglamentada en la Ley General de Educación, aprobada en 2008, y fue mantenida en el gobierno anterior, pese a que realizó cambios en la gobernanza y organización del sistema educativo público.

En concreto, la ley establece que exista una ATD en cada subsistema de ANEP y que las asambleas, que funcionan en la órbita nacional, sean un órgano representativo del cuerpo docente en cada uno de ellos. Más allá de que la normativa señala que es la ANEP la que debe reglamentar el funcionamiento concreto de las ATD, la ley establece que también funcionarán asambleas en cada centro educativo y que la discusión y resolución de los temas que allí ocurran deben vincularse con su respectiva ATD nacional.

Mientras que las ATD de centro educativo están compuestas por todos los docentes que trabajan en cada jardín, escuela, liceo, escuela técnica o centro de formación docente, las asambleas nacionales son las que se eligen en la elección del sábado. Para ello, se presentan distintas listas a nivel departamental y, en el caso de Secundaria, también a nivel nacional.

Precisamente, las ATD nacionales de Inicial y Primaria, UTU y CFE se conforman exclusivamente con los delegados más votados en la elección departamental y cada departamento tiene representación proporcional a su cantidad de docentes. Sin embargo, en el caso de Secundaria, la mitad de los delegados a la ATD se eligen a partir de las listas más votadas en la elección departamental, pero la otra mitad es integrada en función de las listas de la jurisdicción nacional. A esta elección en Secundaria se presentan dos listas a nivel nacional, que nuclean a dos agrupaciones que ya cuentan con una amplia trayectoria: la Agrupación Pedagógica Siglo XXI y la Agrupación Pedagógica Autonomía, Cogobierno y Participación. Ambas agrupaciones, a su vez, presentan listas departamentales en algunas zonas.

Por su parte, en el caso de la elección de Inicial y Primaria, una particularidad es que en cada departamento se conformó una “lista sindical”, elaborada a través de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria.

Otra diferencia entre las ATD de cada subsistema refiere a la cantidad de delegados en las respectivas asambleas nacionales. Mientras que en Inicial y Primaria y Secundaria la ATD nacional cuenta con 190 miembros, en UTU y CFE las asambleas tienen 99 delegados. En todos los casos, además, cada titular cuenta con tres suplentes.

En el gobierno anterior, las ATD jugaron un papel importante en la oposición a la Transformación Curricular Integral (TCI) impulsada por las autoridades políticas de ANEP, excepto en el caso de UTU, donde en algunos momentos fueron en línea de lo planteado por las autoridades. Más allá de que su opinión no es vinculante, como la normativa establece que las asambleas deben ser consultadas ante cambios curriculares, los delegados que sean electos este sábado jugarán un papel importante en la revisión de la TCI, que se sigue procesando este año. Por ejemplo, según supo la diaria, desde el Consejo Directivo Central de la ANEP ya solicitaron a las ATD que nombren representantes para los espacios donde se someterá a discusión el Marco Curricular Nacional, documento base de la TCI.

Además, las ATD tratan diversos temas de política educativa y también otros que tienen que ver con la vida cotidiana de los centros educativos. Por ejemplo, la ATD de Inicial y Primaria ha realizado diversas propuestas sobre dinámicas escolares y también sobre la forma de encarar algunos conceptos, como el de inclusión educativa.