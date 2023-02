En medio de la investigación por el caso de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, cayó toda la cúpula policial de esta gestión. Diego Fernández, director de la Policía Nacional, y Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía, que está indagado por el caso, fueron relevados este martes. Héctor Ferreira, subdirector administrativo de la Policía, y también indagado, había renunciado en diciembre por esta causa.

Otra jerarquía policial mantenía asidua comunicación con Astesiano, según los chats a los que accedió la diaria: César Tourn, director de la Guardia Republicana. Astesiano y Tourn se comunicaron en varias oportunidades. Entre otras cosas, Astesiano coordinaba con el director de la Guardia Republicana la disposición de policías en la estancia presidencial de Anchorena los fines de semana en que Lacalle Pou la frecuentaba, lo cual estaba dentro de sus competencias.

Pero, en otras ocasiones, Astesiano le hizo pedidos personales a Tourn, quien los respondió todos, como se puede ver en los chats. El exjefe de custodia pidió en más de una oportunidad policías para determinadas situaciones o eventos, algunas en el barrio en que vivía. Tourn disponía el personal y notificaba a Astesiano, varias veces con fotos que confirmaban que los policías estaban en el lugar, otras con audios que le reenviaba de quienes apostaba dónde Astesiano pedía.

Además, Astesiano le avisó a Tourn acerca de dos casos que serían expuestos en la prensa: una denuncia de abuso sexual contra cinco policías de la Guardia Republicana, que fue publicada por la diaria; y una denuncia contra policías también de la Guardia Republicana que tenían caballos y daban clases particulares dentro de las instalaciones policiales, donde alimentaban y dejaban los animales bajo custodia. En ese caso, señaló que el periodista Gabriel Pereyra haría pública esa información.

Seis jerarquías policiales fueron indagadas a partir del caso Astesiano. Además de Berriel y Ferreira, fueron indagados Claudio Correa, encargado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, que está en funciones tras haber tenido que tomar “licencia” por esta causa y evalúa su pase retiro tras la renuncia de Fernández; y Henry de León, encargado de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, cuya investigación fue la única que se archivó hasta ahora.

Se desconoce la identidad de los otros dos policías indagados. la diaria consultó en el Ministerio deI Interior si el director de la Guardia Republicana era uno de ellos, pero no tuvo respuesta. También se consultó a Tourn, quien dijo que no iba a hablar sobre el tema. Hasta el momento, no ha sido “licenciado”, como el resto de los indagados.

Una de las primeras líneas de investigación que se dio a partir de la recuperación de uno de los celulares de Astesiano es que pedía “favores” a jerarquías policiales. En los chats con Ferreira se confirmaron estos pedidos. Ahora, a partir de los chats con el director de la Guardia Republicana se puede confirmar lo mismo: Tourn dispuso policías para pedidos personales de Astesiano.

Cuando comenzó la investigación, desde Fiscalía informaron que parte de las conductas delictivas que se analizaban es el uso de policías para actividades privadas de Astesiano. Según planteó en audiencia la fiscal del caso, Gabriela Fossati, “se ha podido conocer el manejo de Astesiano en otros pedidos hechos a autoridades públicas que, a juicio de esta fiscal, tienen todos los visos de ser ilícitos”. Se planteó que los mensajes indicaban que Astesiano pidió policías para actividades de seguridad privada en su barrio. “Estamos hablando de una solicitud de recursos públicos hecha en forma directa y por una vía telefónica que tiene una apariencia claramente delictiva”, apuntó Fossati, que enfatizó en que una de las tantas actividades privadas que surgen asociadas a Astesiano era la de brindar seguridad privada. En los chats con Tourn surgen este tipo de pedidos en reiteradas oportunidades.

Policías para “algo mío”, “algo personal”

El 31 de enero de 2022, Astesiano le envió un mensaje al director de la Guardia Republicana y le dijo que lo tenía que “joder por algo mío, algo personal, cuando puedas darme una mano”. Le pasa la ubicación y le agradece.

Un rato después, Tourn le preguntó: “¿Mi gente ha pasado por ahí?”. A lo que Astesiano respondió: “No. Ay vastante gente pero tranquilo todo acá”. El director de la Guardia Republicana le devuelve el mensaje: “En la zona están. Ya mandé que se den una pasada donde los vean. 4 pumas [policías de la Republicana en moto]”. “Dale, te aviso ahora. Tranquilo, dale. Gracias, bo”, contestó Astesiano.

Tourn le mandó una foto de la zona y el exjefe de custodia contestó con un “si”, un sticker de brazo que hace fuerza y dice “vamo arriba” y un “gracias”. “Tas loco. Si me comprometo, cumplo. Si no puedo, aviso”, le respondió Tourn.

A lo que Astesiano contestó: “A veces no se puede, viste. Tenés operativos, tenés la gente ocupada, y ta. Pero dale bo, muchas gracias de verdad y estamos a la orden también”. Y agregó en otro mensaje: “Nos falta hacer el asado nomás. Hay que invitar al Chapo también”. Tourn respondió con un sticker que dice “las cosas como son” y un texto: “Yo lo hago”.

La conversación terminó sobre la 01.00 y 12 horas después el director de la Guardia Republicana le dio los buenos días a Astesiano. Ante el mensaje, el exjefe de la custodia presidencial le volvió a agradecer: “Buen día, César. Cómo andas? Agradecerte lo de ayer”.

Policías para el Día del Niño en su barrio

El 14 de agosto de 2022, Astesiano y Tourn intercambiaron mensajes y el exjefe de la custodia presidencial volvió a pedir policías para un evento personal en el complejo de viviendas en el que vivía: “Cómo estas? Buen domingo. Feliz día para los niños de la casa ahí. Cuando puedas, jodiendote, te jodo un minuto nomas”. Y agregó en otro mensaje: “Gómez Ruano esquina Millan. El salón se llama El vagón. Está bien en la esquina, ustedes siempre tienen parada de operativo ahí”.

El director de la Guardia Republicana llamó a Astesiano, quien no lo atendió, pero luego le mandó un mensaje: “Disculpa que estaba terminando algo. Que justo agarramos un loco acá que roba autos acá en Millán y Larrañaga”. Acompañó el mensaje con una foto de un hombre reducido en el piso.

Policías para correr “pichis” de una policlínica

El 27 de abril de 2022, Astesiano le reenvió a Tourn un mensaje de una persona relacionada con la polínica Cirilo de ASSE, ubicada en Puntas de Manga: “Alejandro, buen día. Disculpa que te moleste pero en la policlínica Cirilo que tenemos nosotros hay quien con un cuchillo en mano está amenazando. Son unos pichis que están frente a la policlínica. Yo les pedí que llamen al 911. Yo voy a ir para el lugar. Pero están ahí en forma amenazante en la puerta. Se abre la policlínica y no la podemos mantener abierta por riesgo”, dice el audio que reenvió Astesiano a Tourn. Al mensaje reenviado, agregó un comentario propio: “César, cómo andas? Nosotros estamos viajando a Buenos Aires con el presidente. Podés mandar un móvil que hay unos pichis ahí amenazando con un cuchillo?”.

El director de la Guardia Republicana respondió: “Buen día, ya me encargo a ver que tengo en la vuelta para mandar ahí”, lo que fue agradecido por Astesiano.

Tourn le reenvió un mensaje que le envió otro policía, subordinado suyo: “Fueron al lugar, están, recorrieron la vuelta. No avistaron nada. Ya te mando las fotos que ahora me las van a mandar. Consultaron al CCU [Centro de Comando Unificado] para ver si tenían algún evento en la zona. Tampoco tenía nada ahí”. A lo que Astesiano contestó: “Dale, andaban ahí en frente, habían hecho carpa”. Tourn respondió: “Eso es lo que le informan a mi director la gente que mandamos. Estamos ahí igual”. Astesiano le mandó dos fotos en las que se ve a las personas en situación de calle en el lugar.

Tourn le respondió con un mensaje que fue enviado por el mismo policía que le mandó el anterior: “Enterado. Le comunico que carguen una novedad al respecto. Hablaron con la encargada de la policlínica y la misma le manifestó que estaba esa gente ahí, esa persona, y se impresionaron nomás, que había un cuchillo ahí tirado. Se impresionaron nomás. Se invitó a que se retire, se identificó y no tenía nada y se lo invitó a que se retire. Las personas de la policlínica están todos bien”. “Muchas gracias, César”, contestó el exjefe de la custodia presidencial ante el reporte.

Aviso sobre policías denunciados por violación

El 1º de marzo de 2022, Astesiano le avisó a Tourn que la Guardia Republicana iba a recibir dos denuncias que se harían públicas en la prensa. En un mensaje, le dijo: “Van a encajarle dos denuncias a la Guardia. Esto para que lo manejes rápido arriba. Obvio no me entregues que quedo pegado, ok”.

El exjefe de la custodia presidencial le reenvió mensajes sobre las dos denuncias a Tourn. En el primero, se lee: “Ale como estamos? Te paso dos piques importantes para ustedes si te sirve ok. Uno viene por este lado: dos policías y una femenina [una mujer policía] de la Guardia desarmados por hacer una orgía con una particular que los denunció por violación”.

Astesiano, además, le aclaró en uno de los mensajes reenviados: “Este no es el caso de los que ya comieron, ok”, en alusión a tres policías de la Guardia Republicana que fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado acusados de violar a dos mujeres en un patrullero. Tiempo después, una de las víctimas de este caso se suicidó.

Por otra parte, otro mensaje hace referencia a irregularidades dentro de la Guardia Republicana con caballos: “La 2da, hay oficiales de la Guardia que tienen caballos particulares y dan clases particulares a civiles ahí adentro. Alimentan los equinos con comida del Estado, tienen canas que les cuidan los animales a ellos, esto va a saltar con Gabriel Pereira ok te aviso con tiempo antes que salte la cagada y es posta posta me lo pasaron canas dentro de la Guardia”.

Astesiano acompañó los mensajes que reenvió alertando sobre estas dos situaciones con un texto suyo: “Como andas, César? Disculpa la joda, buen Carnaval. Cuchame, me pasaron esto, te lo paso a vos solo. Solo a vos te lo paso, no se si es verdad o no. Solo a vos te lo estoy pasando”.

En efecto, el primer aviso refiere a una noticia que informó la diaria el 8 de marzo de 2022, una semana después de que Astesiano le avisó a Tourn. Una mujer denunció a cinco policías de la Guardia Republicana, cuatro varones y una mujer, por abuso sexual. Se les impusieron medidas cautelares y se les prohibió el uso, porte y tenencia de armas de fuego. El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de octavo turno, a cargo de Maximiliano Sosa. Según pudo saber la diaria en aquel momento, el caso es de carácter “muy reservado”.

El otro caso al que hacen mención en los mensajes sobre irregularidades asociadas a caballos, clases particulares en las instalaciones de la Guardia Republicana y uso de recursos del Estado no fue publicado por el periodista citado ni se había hecho público hasta ahora.

Los “nervios” por el referéndum de la LUC

Días antes del referéndum por la ley de urgente consideración, intercambiaron mensajes. Astesiano habló sobre los “nervios” de Lacalle Pou sobre el evento electoral: “Mucho laburo estos días es complicado, no? Todavía hasta el domingo. Los nervios del hombre, sabes cómo está? Hay que bancar todo estos días. Estos días tenes que tener los pies de papel”. A lo que Tourn contestó: “Me imagino. Además usan cualquier cosa para dar palo. Todo le sirve”. Astesiano le devolvió el mensaje: “Si mal, ya se pasan. Esperemos que ahora que pase esto, gane quien gane, que se dejen de joder también”. Tourn sentenció: “Joder es parte de su naturaleza”.