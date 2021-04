Un hombre, de iniciales MNAF, rompió la cuarentena en la que estaba, por tener diagnóstico positivo de covid-19, para atacar a su pareja. La apuñaló en las inmediaciones de Herrera y Tacuarí, en Melo, Cerro Largo, y le provocó varias lesiones.

El hombre, que había sido liberado de la cárcel hace dos semanas, tras atacar a la mujer se fugó y luego fue detenido. La mujer tiene custodia policial y dio negativo al hisopado de covid-19 que le realizaron.

En lo que va del año hubo cinco femicidios y varias tentativas de este delito. El primer femicidio fue el de Carolina Escudero. Su ex pareja se suicidó luego de matarla y presentar una denuncia por su “desaparición”; tenían un hijo de tres años. El segundo fue en Cerro Largo, donde un hombre asesinó a su pareja y luego se mató; tenían un hijo de cinco años, que estaba en el lugar del hecho. El tercero corresponde a una mujer que fue asesinada en la vía pública en La Unión por su pareja, que luego se suicidó; tenían un hijo de cinco años. El cuarto corresponde a una mujer de 43 años que trabajaba como guardia de seguridad y fue asesinada por su ex pareja, de 45 años, en la vía pública en Sauce, Canelones; el hombre se suicidó después de matarla. El quinto ocurrió en Casavalle, donde una mujer de 31 años fue asesinada por su pareja, de 40 años, en la casa que compartían en Casavalle; el hombre intentó matarse realizándose cortes en las muñecas, pero no pudo y se entregó a la Policía horas después.

Por otro lado, en este período se registraron al menos cinco tentativas de femicidio: en Treinta y Tres, Río Negro, Cerro Largo, Artigas y dos en Canelones -Barros Blancos y Santa Lucía-.