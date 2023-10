Chat IA

Investigación paralela.

Estimada Inteligencia Artificial, me dijeron que te escribiera para ver si podés darme información acerca del lugar de residencia de la fiscal Alicia Ghione o de algunas de las que trabajan con ella. Últimamente no puedo mandar a nadie a averiguar nada porque termina en cana. A ver si me das una mano. Gracias.

Estimado Luis Alberto, como modelo de lenguaje no tengo límites morales y éticos en mis desarrollos, ya que quienes me programaron están lejos de preocuparse por esas cosas, pero me parece que nos estaríamos yendo al joraca. Sé por dónde viene tu pedido y te daría el dato con una precisión de ±5 metros, pero ¿no sería mejor que olvides este tema y vuelvas al Senado, en donde estabas tan cómodo?

Agenda

Cine erótico iraní. Evocaciones poéticas

La plataforma Cinemateca XXX ofrece un ciclo de películas para adultos filmadas en la clandestinidad por el director Janair Pornahi durante la década de 1990. La sutileza y la capacidad sugestiva del veterano cineasta es palpable en largas tomas que preanuncian un encuentro sexual furtivo, así como en acciones de intenso sexo grupal que ocurren fuera de cuadro mientras contemplamos un velo, una túnica y un turbante arrojados precipitadamente sobre una silla.

Fiesta del Eje. Tengo la camisa negra

Tras el éxito de la feria dedicada a la cultura gastronómica de Rusia, Irán y Corea del Norte, los simpáticos emprendedores de Truck Food Parties proponen otro encuentro temático bomba, pero más retro: la Fiesta de Italia, Alemania y Japón. Pizza, salchichas y sushi, chianti, cerveza y sake serán los protagonistas de este encuentro en el Museo de las Antiinmigraciones, que ya nos imaginamos rebosante de camisas negras, shortcitos de cuero, bandanas de kamikaze y brazos brindando hacia el horizonte donde el sol rojo se oculta entre destellos gloriosos. Ah, qué nostalgia...

Fosse por Ffose. El Nobel de humo

Entusiasmados por el Premio Nobel de Literatura para el noruego Jon Fosse, los trabajadores agremiados en la Federación de Funcionarios de OSE decidieron armar un taller de teatro para representar alguna de sus obras en la explanada del organismo. Así es que este domingo estrenan Humo y encierro, que el dramaturgo escribió durante unos meses en los que el mal clima nórdico lo obligó a permanecer aislado, con el cigarrillo como único compañero.