Q-Anon. Conjunto de teorías de la conspiración asociadas a la extrema derecha estadounidense, que suelen tener un tono inverosímil o disparatado. En Uruguay se han propagado algunos de estos relatos insólitos, como el que sostiene que Edgardo Novick fue candidato presidencial.

Qatar. País en donde el poder político y económico está en manos de un reducido grupo de familias cuyas fortunas provienen de la explotación de materias primas muy abundantes en el territorio debido a factores geográficos, que en este caso no son vacas, sino petróleo y gas natural.

Qué, quién, cuándo, dónde y por qué (periodismo). Fórmula con las cinco preguntas básicas que debería responder un artículo periodístico. En inglés es más fácil de recordar, porque todas empiezan con W (what, who, when, where y why), y ese es el motivo por el que los periodistas de Estados Unidos siempre usan la fórmula y los uruguayos no.

Quebracho (Revolución del). Letra difícil de remontar la Q. Remontémonos entonces a finales del siglo XIX. Había consenso en que el gobierno del general Máximo Santos –ejemplo mayor del “militarismo”– era un desastre y se produjo un gran levantamiento en su contra. En los últimos días de marzo de 1886 se enfrentaron cerca de Quebracho, en el departamento de Paysandú, las fuerzas leales al gobierno y quienes querían terminar con él. Era, recordemos, una manera bastante usual de cambiar de presidente. Lo notable es que Santos –igual que los dictadores que lo homenajearían en 1973-1985– consiguió unir en su contra a blancos y colorados. Entre estos, estaban el expresidente Lorenzo Batlle y su hijo, José Batlle y Ordóñez. Sí, ese Batlle. El Batlle. Aunque fueron derrotados, los rebeldes tejieron lazos que durarían décadas, especialmente los de las generaciones más jóvenes. Fue así hasta el punto de que Batlle consideró la idea de fundar un nuevo partido con sus compañeros de armas. Sabemos que finalmente prefirió apropiarse de la estructura del Partido Colorado, pero es lindo especular con qué habría pasado si hubiera fundado un partido con los jóvenes de los dos partidos tradicionales. Dato extra: este es otro caso de un alzamiento que fracasa pero que se sigue llamando “revolución”, aunque no cambió ninguna estructura profunda, y de hecho se pareció más a una pelea de bar en la Francia del siglo XVIII que a la Revolución Francesa.

Queja. Principal expresión política de la clase media.

Quema (narcotráfico). Destrucción de la droga que sobra luego de que los policías se reparten el producto de una incautación.

Quesería. Junto con la pureza racial, uno de los principales aportes de la inmigración aria al departamento de Colonia.

Quietismo. Término que describía la estabilidad y previsibilidad de las reglas de juego, en una época en la que aún no eran los criterios más valorados para medir las bases del bienestar colectivo.

Quilero. Emprendedor y militante político en contra de las barreras arancelarias y el autoritarismo en general. Su lucha en favor de la libertad como principio rector de todas las actividades humanas lo lleva a recorrer cientos de kilómetros diarios transportando mercancías liberadas. No es casualidad que su principal teatro de operaciones sea Cerro Largo, el único departamento del país en donde hubo una defensa a ultranza de la libertad del motociclista de desparramar su masa encefálica en el pavimento.

Quilombo. 1. En el Uruguay del siglo XIX, reunión de esclavos y libertos africanos o afrodescendientes. 2. Prostíbulo. 3. No pensamos hacer chistes sobre alguna de estas definiciones aunque nos amenacen con plantones o submarinos. 4. No era nuestra intención burlarnos de la tortura.

Quincho de Maglione. Cabellera postiza símbolo de la época en que los dirigentes políticos uruguayos se parecían a los de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Maglione lo utilizó para detentar el poder ante el Comité Olímpico Internacional durante 20 años. Su desconocimiento del mito de Sansón lo perjudicó.

Quincho de Varela. Salón de eventos donde funcionó un think tank vinculado a José Mujica y Larbanois-Carrero.

Quince, lista. Lista del Partido Colorado vinculada más estrechamente al ideario de Don Pepe (ver José Batlle y Ordóñez) y que fuera fundada por su sobrino (ver Luis Battle Berres) para oponerse a los hijos de Don Pepe, que traicionaron sus ideas con la lista 14. A partir de 1965, el hijo de Luis Batlle (ver Jorge Batlle) transformó dicha lista en la cuna de ultraliberalismo antiestatista en un giro sólo comparable al que tuvo MTV.

Quinta de la Paraguaya. Predio en donde José Gervasio Artigas fue nombrado Jefe de los Orientales, un duro revés para su trayectoria política que selló su destino fatal de fracaso y olvido, el que, irónicamente, compartió con una paraguaya.

Quintil. Es el 20% del total de individuos de una población determinada. Cuando se habla de quintiles de ingreso, el primero es el más rico y al que pertenecen todos nuestros conocidos.

Quiste hidático. Enfermedad producida por las larvas enquistadas del Echinococcus granulosus cuyo huésped definitivo es el perro. Por esa razón, a generaciones de escolares montevideanos se les insistía en que no les tiraran achuras crudas a los perros luego de carnear un animal, lo que dio origen a una era marcada por el prejuicio capitalino hacia las costumbres del campo.

Quo, statu. Orden vigente cuya defensa es realizada principalmente por sus perjudicados.

Quórum. Cantidad de miembros mínima con la que puede sesionar una asamblea. El juego con no llegar al quórum es una herramienta muy querida por los pasivo-agresivos que no se animan a votar en contra y marchar en el recuento de votos.