Un adolescente de 15 años fue asesinado en una vivienda ubicada en Horacio Acosta y Lara y Álvaro Correa Moreno, en Carrasco Norte, el martes 3. Fue trasladado a un centro de salud, donde falleció. Tenía dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Otro adolescente de la misma edad fue herido de gravedad: recibió un disparo en la espalda y tuvo que ser reanimado en el hospital Pasteur. La madre del adolescente afirmó que había hecho cinco denuncias por amenazas de muerte contra su hijo y que había solicitado seguridad. Aseguró que su hijo no formaba parte de ninguna banda criminal, sino que había sido amenazado por otros adolescentes, por lo que reclamó que no se justifique este crimen alegando razones de este tipo. Otro adolescente de 15 años fue detenido como presunto autor del ataque. En un acuerdo abreviado fue condenado a dos años y medio de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Fue encarcelado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de primer turno, a cargo de Ricardo Chiecchi.

Un hombre de 37 años fue asesinado en Paso de los Toros, Tacuarembó. Era ucraniano y había trabajado en la planta de UPM hasta hacía unos meses, cuando fue desvinculado por la empresa. Al hombre dejaron de verlo el 31 de diciembre y fue denunciado como desaparecido el miércoles 4. Ese mismo día encontraron su cuerpo en las inmediaciones de camino al Rincón de Bálsamos y Celestino Vargas. Tenía un balazo en la cabeza. Un hombre fue imputado por homicidio y tenencia no autorizada de arma de fuego. Se dispuso su prisión preventiva. Según John Saravia, jefe de Policía de Tacuarembó, el homicidio se produjo en una boca de drogas que la víctima “frecuentaba”. Saravia agregó que luego de asesinarlo, pasaron un día y medio deliberando qué iban a hacer con el cuerpo, hasta que resolvieron dejarlo en el descampado en el que fue encontrado. La Fiscalía de Paso de los Toros, a cargo de Mariana Rodríguez Velázquez, investiga el caso.

Un hombre de 35 años fue asesinado por su pareja en el barrio Quintas al Norte, en Rivera, el domingo 8. El hombre fue apuñalado en el abdomen y en el pecho tras una discusión. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Geremías de Melo y Mateo Berreta. La víctima fue trasladada por vecinos a un centro de salud, donde falleció. La mujer, de 46 años, no se fugó y fue detenida en el lugar. Vecinos reportaron situaciones de violencia doméstica entre ambos. La mujer fue imputada por homicidio especialmente agravado, a título de dolo eventual, y estará en prisión preventiva hasta el juicio. La Fiscalía de Rivera de primer turno, a cargo de Serrana Corsino, investiga el caso.

Un hombre de 33 años fue asesinado en Salinas, Canelones, el 10 de enero. Junto a otro hombre, de 35 años, se dirigieron a una vivienda ubicada en la calle Mburucuyá y fueron baleados. Recibió un disparo en la nuca y quedó tendido en el lugar. El otro recibió tres disparos y escapó. A unas cuadras del hecho, en Ceibo y Siripo, llamó a la Policía. Dijo que era conductor de Uber, que le habían robado el vehículo y que habían herido de bala a un supuesto pasajero. La Policía se dirigió al lugar donde estaba el hombre herido y allí apareció el agresor en el vehículo. Intentó huir a pie, pero fue detenido. El agresor, de 39 años, fue imputado por homicidio especialmente agravado. Se dispuso su prisión preventiva. Se pudo saber que el vehículo no correspondía a un servicio de Uber, sino que habían llegado a la vivienda para vender droga. Se generó una discusión porque el agresor no quiso pagar y les disparó. En la vivienda se encontró un uniforme policial y municiones. En el vehículo hallaron un bidón de nafta y sangre. La Fiscalía de Atlántida de segundo turno, a cargo de Eliana Travers, investiga el caso.

Un hombre de 65 años fue asesinado en su casa en Cerro Norte, en Antofagasta y Pedro Castellino, el miércoles 11. Vecinos indicaron que desde el día anterior no lo veían y que habían visto personas extrañas en la vivienda. Un vecino se aproximó para comprobar si estaba bien y encontró su cuerpo, atado dentro de una bolsa, envuelto como para ser descartado. El cuerpo tenía un disparo. La Fiscalía de Homicidios de segundo turno, a cargo de Mirta Morales, investiga el caso.

Una mujer de 70 años fue asesinada por su expareja en Castillos, Rocha. El hombre, de 60 años, era vecino de la mujer. La atacó el martes 17 con un machete y luego le disparó con un arma de fuego. Cuando la Policía llegó al lugar le disparó al hombre, que estaba armado, en una pierna para que depusiera su actitud. La mujer fue trasladada al hospital de Rocha, donde falleció al otro día. El agresor, que tenía delirios paranoides, fue imputado como autor inimputable de homicidio, por lo que se dispuso su internación en el hospital Vilardebó. No se imputó el agravante por femicidio porque, si bien habían tenido una relación sentimental hace más de diez años, la fiscal entendió que el crimen no se relacionaba con el desprecio basado en el género sino con las problemáticas que presentaba el agresor. La fiscal aclaró que la calificación a futuro puede variar y no descartó la imputación por femicidio si se encuentran elementos que configuren este agravante. La Fiscalía de Rocha, a cargo de Josefina García, investiga el caso.