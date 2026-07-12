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Foto principal del artículo 'Sentidos - Julio de 2026'

Sentidos - Julio de 2026

- Menos de 1 minuto de lectura

EDITORIAL

Percibir, dar significado | Ana Fornaro

Foto del mes | Dikó Betancourt, Anadolu, AFP

CRÓNICA

DJ Opoku, guardián de la música africana | Franca Levin

ENSAYO

Ansiedad de identidad, ansiedad de futuro | Ramiro Sanchiz - Mara Quintero

ENSAYO

De un malestar a otro: sobre la disforia de clase | Martín Macías Sorondo - ca_teter

ENSAYO

Lo viejo funciona | Hernán Panessi - Guillermo Legaria

REVIEW

Una sinfonía silenciosa | Joanna Biggs - Noel de León

CRÓNICA

Instinto de retorno | Agustina Ramos - Enrique García Medina

CRÓNICA

Un pie adelante, seguir andando | Agustín Paullier

ENSAYO

Nuestra retirada del mundo y notas para un regreso | Roberto Chuit Roganovich - Federico Murro

FOTORREPORTAJE

El señor de los pájaros | Leidy Laura Sosa

REPORTAJE

Qué olor | Alejandro Cánepa - Fer Piñeirúa

ENSAYO

La banalidad del colaborador | Francisco Álvez Francese - Maite Bastarrica

ADELANTO

Una causa mayor | Lucas Zalduendo