Sentidos - Julio de 2026

EDITORIAL
Percibir, dar significado | Ana Fornaro
Foto del mes | Dikó Betancourt, Anadolu, AFP
CRÓNICA
DJ Opoku, guardián de la música africana | Franca Levin
ENSAYO
Ansiedad de identidad, ansiedad de futuro | Ramiro Sanchiz - Mara Quintero
ENSAYO
De un malestar a otro: sobre la disforia de clase | Martín Macías Sorondo - ca_teter
ENSAYO
Lo viejo funciona | Hernán Panessi - Guillermo Legaria
REVIEW
Una sinfonía silenciosa | Joanna Biggs - Noel de León
CRÓNICA
Instinto de retorno | Agustina Ramos - Enrique García Medina
CRÓNICA
Un pie adelante, seguir andando | Agustín Paullier
ENSAYO
Nuestra retirada del mundo y notas para un regreso | Roberto Chuit Roganovich - Federico Murro
FOTORREPORTAJE
El señor de los pájaros | Leidy Laura Sosa
REPORTAJE
Qué olor | Alejandro Cánepa - Fer Piñeirúa
ENSAYO
La banalidad del colaborador | Francisco Álvez Francese - Maite Bastarrica