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Foto principal del artículo 'Laberintos - Junio de 2026'

Laberintos - Junio de 2026

- Menos de 1 minuto de lectura

EDITORIAL

Perderse | Ana Fornaro

Foto del mes | Ariel Volpi

REVIEW

Desde las azoteas de Teherán | Anónimo

ENSAYO

Variaciones en el camino del peregrino | Pablo Trochón - Maite Bastarrica

CRÓNICA

Cuando se apretó el botón | Mintxo

CRÓNICA

El prodigio de lo inaudito | Roberto López Belloso

REPORTAJE

La tristeza tiene pasillos largos | Lala Toutonian - Enrique García Medina

REPORTAJE

Escalera femicida | Bruno Scelza - Silva Bros

REPORTAJE

Lo repetí 35.000 veces | Lucía Chu - Lucía Ruggiano

ENSAYO

Otra exhibición de atrocidades | Ramiro Sanchiz - Bruno Pesce

ENSAYO

Fosas comunes del lenguaje | Mathías Iguiniz - Juan Pablo Palarino

FOTORREPORTAJE

En pausa | Ernesto Ryan

ENSAYO

Segundos afuera | Gabriel Peveroni - Ximena Fontaiña

FICCIÓN

Pigliasoide, un androide original | Federico Correa - Carolina Gil

FICCIÓN

Taller literario | Milton Fornaro - Lautaro Hourcade