Homo ludens - Agosto de 2026

EDITORIAL
A mi juego me llamaron | Ana Fornaro
Foto del mes | Hussein Faleh, AFP
CRÓNICA
Contar la historia, definir la cultura | Alfonso Silva-Santisteban - Alejandro Acosta
REPORTAJE
Game over | Hernán Panessi - Silva Bros
ENSAYO
El enigma soy yo | Betina González - Fran Cunha
REPORTAJE
Aprender es serio | Sebastián Torterola Antelo - Mara Quintero
PERFIL
Botines que salvan | Lucía da Silva
CRÓNICA
Crónica de una salida anunciada | Lala Toutonian - Carolina Gil
REPORTAJE
Juegos de guerra | Bruno Scelza
ENTREVISTA
Entre la infancia y la oscuridad | Gustavo Kreiman - Alessandro Maradei
FOTORREPORTAJE
REVIEW
El renacimiento del tenis | Pablo Scheffer - Federico Damonte
CRÓNICA
La ciudad que fabrica mundos | Mónica Ocampo - Alejandro Acosta
FICCIÓN
María Isabel | Inés Garbarino - Laura Carrasco