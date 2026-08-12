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Foto principal del artículo 'Homo ludens - Agosto de 2026'

Homo ludens - Agosto de 2026

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EDITORIAL

A mi juego me llamaron | Ana Fornaro

Foto del mes | Hussein Faleh, AFP

CRÓNICA

Contar la historia, definir la cultura | Alfonso Silva-Santisteban - Alejandro Acosta

REPORTAJE

Game over | Hernán Panessi - Silva Bros

ENSAYO

El enigma soy yo | Betina González - Fran Cunha

REPORTAJE

Aprender es serio | Sebastián Torterola Antelo - Mara Quintero

PERFIL

Botines que salvan | Lucía da Silva

CRÓNICA

Crónica de una salida anunciada | Lala Toutonian - Carolina Gil

REPORTAJE

Juegos de guerra | Bruno Scelza

ENTREVISTA

Entre la infancia y la oscuridad | Gustavo Kreiman - Alessandro Maradei

FOTORREPORTAJE

Newcom | Fernando Morán

REVIEW

El renacimiento del tenis | Pablo Scheffer - Federico Damonte

CRÓNICA

La ciudad que fabrica mundos | Mónica Ocampo - Alejandro Acosta

FICCIÓN

María Isabel | Inés Garbarino - Laura Carrasco

FICCIÓN

Café irlandés | Erika Paula Curbelo - Amparo Bengochea