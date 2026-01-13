El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció a la agencia Reuters que las sanciones que le impuso Washington a Venezuela podrían levantarse “tan pronto como la próxima semana” para facilitar las ventas de petróleo, aunque no detalló cuáles. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro examina cambios que faciliten la repatriación de las ganancias procedentes del petróleo hacia el país latinoamericano y se dispone a retirar sanciones al crudo que se va a comercializar.

“¿Cómo podemos ayudar a que eso regrese a Venezuela, para dirigir el gobierno, los servicios de seguridad y hacérselo llegar al pueblo venezolano?”, se preguntó el funcionario según publicó la agencia.

De acuerdo con el servicio de noticias, el movimiento forma parte del esfuerzo que está haciendo la administración Trump para –según su discurso– estabilizar a Venezuela y fomentar que los productores de crudo estadounidenses operen nuevamente en ese país. El 3 de enero se marcó en los calendarios, luego de que un enorme operativo militar derivara en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras su país vivía un bloqueo marítimo que implicó la destrucción de supuestas narcolanchas, la muerte de quienes estaban a bordo y la incautación de buques petroleros.

Hasta el momento se reportó la incautación de, al menos, el Skipper, el Centuries, el M/T Sophia y el Bella I, este último después de semanas de persecución por mar abierto, durante la cual pasó a llamarse Marinera y cambió su bandera a una de Rusia, por lo que desde Moscú se protestó tras la captura.

Bessent también anunció que casi 5.000 millones de dólares de activos venezolanos en derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) congelados podrían utilizarse para ayudar a reconstruir la economía del país. El tesoro se dispone a reconvertir a dólares esos activos, que están compuestos por euros, yenes, libras esterlinas y yuanes, y destinarlos a sus planes de reconstrucción de Venezuela.

Si bien de acuerdo con el medio el FMI no interactúa con Venezuela desde hace más de dos décadas, un portavoz dijo que siguen de cerca los acontecimientos. La agencia Bloomberg informó que los directivos del FMI y los del Banco Mundial se reunieron la semana pasada en encuentros no programados para discutir la situación y lo mismo hizo el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos medios coinciden en que las reuniones en el ámbito financiero se vinculan a que Bessent adelantó que prevé mantener un encuentro tripartito al respecto durante la próxima semana.

Trump y María Corina Machado pactaron una reunión

Un funcionario de la administración estadounidense confirmó a Efe que el presidente Donald Trump recibirá a la líder opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz en 2025, María Corina Machado, el jueves 15 de enero en la Casa Blanca.

En primera instancia, Trump aseveró que Machado no tenía “apoyo ni respeto” para dirigir el país, aunque la opositora le dedicó el galardón e insistió en su deseo de “compartir” el premio con el gobernante estadounidense. “No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo”, había dicho Trump, y afirmó que él logró “detener guerras”, pero el Instituto Nobel noruego aclaró que no es posible transferirlo de Machado a otra persona.

Aunque partidarios de Machado celebraron la intervención de Estados Unidos, el gobierno de Trump decidió mantener en Venezuela un gobierno liderado por la ex vicepresidenta ejecutiva, ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien extendió a Washington una invitación para “trabajar en una agenda de cooperación”. Así, las dos administraciones acordaron la entrega de “entre 30 y 50 millones de barriles de crudo”.

Sobre Machado, Trump afirmó el viernes: “Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”. Ante la consulta de por qué se optó por no incluirla en los planes para Venezuela, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó “la total cooperación” de Rodríguez y que accedió a liberar presos políticos, ítem que Estados Unidos “ha deseado ver desde hace tiempo”.