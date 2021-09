No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El intendente de Lavalleja, Mario García, elevó una consulta a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para evacuar dudas acerca de la compensación mensual de 72.300 pesos que recibe su hermano, Ariel García, por trabajar como coordinador de juntas cuando fue contratado originalmente como peón.

La presidenta de la Jutep, Susana Signorino, confirmó este miércoles, en diálogo con la radio Sarandí, que el intendente presentó la consulta el 23 de setiembre para corroborar si hubo o no irregularidad en el proceso, ya que desde el gobierno municipal sostienen que no hay conflicto, en tanto el hermano del intendente fue contratado por la anterior administración y en su cargo actual no responde directamente a Mario García.

El edil del Frente Amplio en la Junta Departamental de Lavalleja, Mauro Álvarez, es el que lleva adelante el proceso de denuncia de varios elementos que entiende como irregulares. A través de un pedido de acceso a la información pública obtuvo todas las resoluciones de esta administración y ahí encontró que además de la compensación a Ariel García, hay compensaciones a los directores de Hacienda y de Jurídica, a Gerardo Peña, hermano de la exintendenta Adriaña Peña, y a la exedila Andrea Aviaga.

Signorino también comentó sobre los últimos cuestionamientos que se le hizo a la Jutep luego de su pronunciamiento sobre la auditoría del Antel Arena, que derivó entre otras cosas en la renuncia del representante del Frente Amplio en la Junta. La presidenta del organismo dijo que “la realidad es que la Jutep tiene sólo 11 funcionarios que pertenecen al organismo y dos abogadas que no pertenecen al organismo. Somos sólo 13 funcionarios. Yo lo que me cuestiono es si el sistema político quiere que la Jutep trabaje o no. La tienen que proveer de recursos humanos y económicos. Yo voy a seguir peleando para que le den a la Jutep la importancia que tiene este organismo”, enfatizó.

Leé más sobre esto: Coordinadores del FA cuestionan “informe sesgado” de la Jutep sobre Antel Arena

En particular sobre el caso de Antel Arena dijo que “nosotros lo que damos es nuestra opinión después de recibir una auditoría seria y muy detallada. Lo estudiamos desde el punto de vista ético y de transparencia”, dijo. Con respecto a las denuncias relacionadas al exministro de Turismo, Germán Cardoso, se limitó a contestar que “está a estudio de la asesoría letrada y se han solicitado algunas informaciones. La denuncia que vino era muy escueta y necesitábamos verificar algunos datos. Está a estudio”.