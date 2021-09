A pesar de los apoyos formales de varios sectores del Frente Amplio para que Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, sea candidato a la presidencia de la fuerza política, todavía no hay un ofrecimiento formal. Eso es lo que espera el sindicalista para tomar una decisión respecto de si renuncia a su cargo en la central sindical o al menos se pide licencia; mientras tanto, seguirá “dedicándole todas las horas del día” al PIT-CNT.

Pereira aseguró este miércoles que a la interna de la central sindical hay pedidos que concuerdan con su postura personal de quedarse en el cargo hasta el 5 de noviembre, fecha en la que termina su mandato, mientras que otros reclaman que renuncie o se tome licencia. En diálogo con Desayunos Informales, de Canal 12, el sindicalista afirmó: “No puede ser que renuncie porque alguien me proponga como candidato, porque ya tendría que haber renunciado en estos 15 años unas diez veces, y no lo hice. Los ofrecimientos existieron. El estatuto del PIT-CNT es bastante claro en que los dirigentes sindicales pueden hacer política, lo que no pueden hacer es usar la estructura para hacer política. Yo lo que he hecho es responderles educadamente a todos los periodistas”.

“Contesté las preguntas de los periodistas y eso no puede ser que me saque de la lucha por el Presupuesto, por salario, del paro general del 15 de setiembre, de la lucha por derogar la LUC; si hay una postulación concreta como candidato tendría que pedir licencia o renunciar al cargo, hoy no es el momento”, subrayó.

Por ahora Pereira entiende que la discusión se mantiene en el campo de lo informal, a pesar del pronunciamiento público de algunos sectores como el Movimiento de Participación Popular, Plataforma, el Partido Demócrata Cristiano y la Vertiente Artiguista. “Cuando todo esto suceda lo voy a analizar. Por ahora es información de los medios. Cuando termine el proceso, que yo no tengo ningún apuro, va a haber una propuesta concreta; ahí la voy a analizar, antes no”, comentó el sindicalista.

Según dijo, no espera que haya unanimidad de los sectores frenteamplistas a favor de su candidatura, sino un “amplio consenso”, y para eso “falta que los organismos definan”: “Antes de eso yo no tengo ninguna propuesta arriba de la mesa, tengo propuestas informales”, repitió.

Leé más sobre esto: Asamblea Uruguay se inclina a apoyar a Pereira pero está analizando el “grado de sostenibilidad” de las candidaturas antes de pronunciarse

Con respecto a su entrada en la política, Pereira dijo que no era su “idea”, pero “hay una posibilidad” que se abre ahora y sí está considerando, a diferencia de otros planteos que tuvo en el pasado, incluyendo el pedido de José Mujica de que se presentara como candidato a intendente de Montevideo. “Hoy hay una propuesta del Frente Amplio y esa es la que voy analizar, pero las cosas en su justo lugar. He tenido muchas, pero no ha sido mi objetivo, he decidido mantener bajo perfil. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, tengo un bagaje de experiencia”, agregó.

Con respecto a su candidatura como figura de consenso y de diálogo con todo el espectro político, Pereira afirmó que “por algún motivo que desconozco se construyó una especie de sentido de que tengo mayor consenso que otros queridos compañeros, esta debe ser la razón principal. Si esto se construye o no, eso depende del tiempo”. Agregó que por el momento, “la derecha educada me ha escrito razonablemente saludándome y de la mal educada me han insultado. Uruguay tiene algunas particularidades que lo hacen único en el mundo: nos respetamos, cuando tenemos un problema cruzamos la vereda y hablamos con el otro”.

Pereira aseguró que no mantendrá dos cargos en ningún momento. “Si voy a la presidencia del Frente Amplio, renuncio en Primaria”, dijo, y si ese momento llega ya tiene “algunas ideas” sobre cómo llevaría la conducción de la fuerza política.