El gobierno ha salido a criticar duramente el paro nacional que encabeza el PIT-CNT este miércoles, que ha movido a cientos de miles de personas de todo Uruguay, y lo cataloga de un “paro político”. Además del presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió de esta forma a la medida sindical y agregó: “Es un paro muy injusto, porque en realidad lo que hemos vivido en el Uruguay ha sido muy duro y por circunstancias ajenas a nuestra voluntad”.

Mieres, en declaraciones a Canal 4, señaló todas las acciones llevadas adelante por el gobierno para mitigar la pérdida de empleo, una de las principales reivindicaciones de este paro. “Uno no encuentra mucho la razón de que tengamos en tres meses dos paros generales con una movilización con mucho bombo que no sintoniza con el sentimiento de la ciudadanía en general, que siente que la cosa está difícil en el mundo entero”, opinó, y agregó que, a su entender, el paro tiene como trasfondo político la campaña para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración.

Al cruce de estas declaraciones salió el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, quien en la emisora CW41 dijo este miércoles que “el que pretenda instalar que es más partidario que político no va a poder explicar cómo es que cuando le tocó al Frente Amplio ser gobierno también hubo paros. Por lo general en épocas o períodos de discusión de la negociación colectiva, de los Consejos de Salarios, un paro general hay. Es una movilización que históricamente se ha instalado en el marco de la lucha por recuperar salario o por mejorarlo, en todo caso. Entonces, como uruguayos tenemos la obligación de precisar los tantos”.

Para Orsi se busca realzar que es un “paro político para diferenciarlo de otro paro o con esa intención”, pero recordó que durante el gobierno de Tabaré Vázquez “hubo cinco paros generales, y sí, son paros políticos”.

“Es cierto que el PIT-CNT tuvo una tendencia de izquierda marcada y tiene desde hace mucho tiempo, y es así y es una característica. Pero cuando vienen las reivindicaciones de los Consejos de Salarios, de las ramas del trabajo, ahí no importa quién esté en el gobierno, porque cuando se decide llevar adelante esta movilización por estas cosas tan sentidas por los trabajadores, es natural y lógico que sea cual sea quien esté en el gobierno tenga que enfrentar o someterse o tener este tipo de inconveniente sobre la mesa”, afirmó el intendente canario, y disparó: “¿Y qué otra alternativa tiene la organización sindical si no es generar algún tipo de medida que genere ese ruido de fondo en el marco de una negociación?”.

En su opinión, el paro de la central sindical es tan político como lo fueron las movilizaciones de Un Solo Uruguay o como lo son las declaraciones de las cámaras empresariales. “Es parte de la libertad que todos tenemos. Y si algo me parece que cabe agregar, para aclarar los tantos, es que cuando las organizaciones sociales o los grupos de interés de nuestro país se hacen sentir son movidas de carácter político, sin duda, y está bien que así sea. Cuando esas medidas o manifestaciones a veces se acercan a uno u otro partido o corriente de opinión no está mal, tampoco”, opinó.

Para Orsi es necesario que “se explicite, que quede claro y que no nos genere ninguna vergüenza ni rubor ni tampoco falsos misterios” decir que la movilización es política. “Cuando una cámara empresarial como la Asociación Rural transmite la simpatía hacia el gobierno actual, a mí no me da ni bronca ni alegría. Es parte de la realidad nacional, de las lógicas. Lo que tenemos que hacer nosotros, desde la clase política, es que esos intereses que a veces son encontrados, cruzados, no terminen en rupturas complicadas”, puntualizó.

Sobre la plataforma reivindicativa que impulsa el paro, se refirió en particular al pedido de no transferir recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC) para el plan de relocalización de los asentamientos. Para Orsi “no es común que los temas de carácter rural sean incorporados en plataformas de movilización de paro. Se han utilizado, pero no es lo más frecuente; pero este paro, que va a tener movilización por parte de los trabajadores en Montevideo, también va a ser acompañado por las movilizaciones de los colonos”.

Según comentó, espera que en la discusión de la Rendición de Cuentas que se da en el Senado se “corrija el error de restarle los fondos al INC”. Para Orsi, “la intención, que es el tema de la vivienda, es correcta; de dónde se saca la plata es el error. Porque además le van a sacar 30 millones de dólares al Instituto de Colonización, y con eso, que lo desmantela, y 30 millones de dólares para el tema de vivienda, capaz que no alcanza. Sin dudas no alcanza”.