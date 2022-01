Durante su visita a la planta de Conaprole en Villa Rodríguez este martes por la mañana, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por varios temas de actualidad, entre ellos el aumento de la violencia en Rivera, donde se han registrado seis homicidios en lo que va del año y se investiga la relación entre esta situación y un conflicto entre bandas narcotraficantes brasileñas. Ante esto, el mandatario aseguró que “el motivo será el que sea en Rivera, son homicidios, es violencia, y nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente”, aunque no descartó que haya “una trazabilidad en lo que hace al narcotráfico, que sabemos que es un negocio ilícito, que genera además violencia y, entre otras cosas, muertes”.

Lacalle también fue consultado sobre la situación actual de la coalición de gobierno, en particular teniendo en cuenta los diferentes caminos que han elegido los partidos para llevar adelante la campaña a favor de mantener la ley de urgente consideración (LUC). Al respecto, el presidente apuntó que ya se han hecho y habrá en el futuro actos en conjunto entre los partidos y separados, y a su criterio eso es bueno en tanto “cuanto más gente en más lugares, más eficiente es la campaña”.

“Firmamos un ‘Compromiso por el país’, desde el Poder Ejecutivo mandamos un proyecto de ley de urgente consideración, que tiene bastante tiempo de vigencia, estamos convencidos de que es una buena ley y si razonamos por el absurdo estamos tratando de averiguar y requerir a los impulsores del referéndum que alguien diga los perjuicios de esta ley”, detalló.

Leé más sobre esto: Designación de Valenti para la campaña del Sí generó “sorpresa” y “malestar” en dirigentes comunistas

Con respecto a la interna del Partido Nacional, Lacalle prefirió no hacer comentarios sobre los dichos de la senadora Graciela Bianchi, que es la tercera en línea para tomar la presidencia. La legisladora puso en duda el sistema de Justicia días atrás al decir que “el Poder Judicial está infiltrado”, lo que fue motivo de varios cuestionamientos del fiscal de Corte, desde gremios judiciales y desde el Frente Amplio.

Consultado sobre si le molestaron esos dichos, respondió: “¿Molestarme, Graciela? No puedo opinar de todo. Cualquier cosa le preguntan a ella, yo no puedo reaccionar a todos los dichos”. De todas formas, puntualizó que no duda de la Justicia, aunque agregó: “La Justicia es dictada por seres humanos y como todos los seres humanos somos imperfectos, puede llegar a haber errores; obviamente no puedo generalizarlo”.

Entre otros temas, también se le preguntó por la inflación en el país y Lacalle Pou respondió que el aumento inflacionario es algo que están atravesando la mayoría de los países del mundo y es algo que “preocupa al gobierno, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central”. “Estamos tratando de usar herramientas para estar dentro del rango meta, no ha sido fácil hasta el momento”, admitió.

En esta línea los combustibles pueden ser un factor clave y el gobierno se enfrenta nuevamente a la decisión de fijar los precios a fin de mes. Lacalle apuntó a que hay que esperar el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), pero adelantó que, según la información que tiene hasta el momento, “hay espalda para no tener que aumentar los combustibles”.

Si el informe marca un aumento y el gobierno decide absorberlo para no afectar las tarifas, sería el quinto mes en que el Ejecutivo se aparta de la referencia y define mantener sin cambios el precio al público. En octubre, noviembre y diciembre del año pasado el informe marcaba una suba, mientras que en enero marcaba una baja con respecto al mes anterior, que no se tuvo en cuenta porque de todas formas hubiera implicado un aumento de precio.

“El gobierno tiene un compromiso de tener los combustibles lo más barato posible. Lo que se ve es un gobierno que no usa los combustibles para hacer caja; nosotros, de manera transparente, a partir de la LUC mostramos el precio que tomamos: si Ancap tiene la espalda suficiente no aumentamos, si mañana el precio aumenta exageradamente y Ancap no tiene espalda vamos a tener que aumentar. Acá no le vamos a meter la mano en el bolsillo a la gente”, prometió.