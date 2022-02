Con la consigna “en defensa de la libertad”, la comisión por el Sí de Canelones convocó a una movilización este miércoles de noche en la rambla costanera de Ciudad de la Costa para denunciar los recientes episodios de violencia contra militantes que han ocurrido en los últimos días. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, el intendente Yamandú Orsi y la presidenta de la coalición de izquierda en el departamento, Susana Muñiz, estuvieron presentes en el acto.

El martes por la noche, un grupo de militantes pintaba muros en Ciudad de la Costa con consignas por el Sí en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), cuando un hombre que circulaba por la zona comenzó a insultarlos. Cuando varios se percataron de la situación comenzaron a grabar los insultos, en particular por las agresiones racistas que estaba gritando hacia uno de ellos, y en ese momento el hombre comenzó a golpear al militante hasta que los demás los separaron. El hecho quedó grabado en un video al que tuvo acceso la diaria y que circula a través de Whatsapp.

Antonio Deus y Richard González, los militantes que fueron agredidos, hablaron en el acto. “Los que no tienen argumentos utilizan la violencia. Creo que este no es el Uruguay que queremos”, dijo Deus. La persona que los agredió “no sólo estaba contra el Sí, sino que estaba contra los negros, estaba contra los diferentes, según él”, agregó González.

A su turno, el presidente del FA señaló que si bien estos hechos de violencia “son excepcionales”, no se pueden aceptar. “Es la actitud de algunos individuos intolerantes que creen que la manera de resolver los pleitos no es el debate franco sino el insulto, el tratar de degradarnos, de quitarnos la condición humana y colocarnos en una condición de animal”, expresó. Para Pereira, “eso es inadmisible” y estas acciones “deberían ser repudiadas por todos los partidos políticos de Uruguay”, y espera que “en las próximas horas esto suceda”. “No es con violencia que se resuelven los problemas de política, es con ideas. La discusión no es entre músculos, es entre gente que razona y piensa diferente”, concluyó.

En la misma línea habló Orsi, quien recordó la movilización del Obelisco de 1983, “donde cientos de miles de uruguayos de distintos partidos políticos, que pensaban de manera muy distinta, se congregaron” porque “en aquel ‘río de libertad’ había algo que todos teníamos claro: nos une la vocación democrática, una forma republicana de gobierno y nos distanciamos y nos vamos a seguir distanciando de esas actitudes y esas formas de entender el relacionamiento de forma agresiva, discriminatoria y violenta”, sentenció.

En diálogo con la diaria, Muñiz sostuvo que los militantes radicaron la denuncia en la seccional 27 de El Pinar y que no se tuvo que lamentar lesiones graves. Más allá del hecho puntual, sostuvo que desde el FA de Canelones se planteó en la comisión una propuesta de protocolo de cuidado para divulgar entre los militantes, que incluya recomendaciones como realizar actos de propaganda siempre en grupos, no responder a provocaciones, y difundir los contactos de emergencia con los que se tienen que comunicar en caso de pasar por situaciones similares a la que se vivió el martes por la noche.

Muñiz destacó que la preocupación por la violencia va más allá de lo político, porque se ve “en toda la sociedad y nos tiene que preocupar”, y mencionó como ejemplo la golpiza que recibió un adolescente en Maldonado hace unas semanas cuando sus vecinos lo confundieron con un ladrón. “Las situaciones de violencia que ocurren en la sociedad nos tienen que llamar a reflexionar para volver a encausarnos en esa convivencia pacífica que siempre tuvimos”, comentó.

En particular sobre el desarrollo de la campaña de cara al referéndum, la exministra de Salud Pública opinó que este tipo de hechos “no ayudan al debate, no le sirven a nadie, no aportan a la democracia, que precisa un debate sobre las ideas y no este tipo de situaciones violentas. Todo el sistema político y toda la sociedad tiene que convocar al debate de ideas, sobre argumentos respetables, pero no estas situaciones de violencia que no se entienden”.

Aseguró que hasta el momento no se ha reportado otro tipo de situaciones de violencia física, pero recordó que días atrás en San Bautista el alcalde envió a la Policía a retirar a unos militantes que pintaban y luego por la noche se tapó la pintada. “Es una actitud antidemocrática porque no permite la expresión, pero no es violenta”, matizó, y agregó que más allá de que la campaña se esté intensificando, “no han habido graves problemas entre militantes”.

La presidenta del FA en Canelones opinó que los problemas que se han desarrollado en la campaña “han sido externos” en tanto entiende que la dirección de ambas campañas “son bien diferentes”: “La de la coalición es una campaña de dirigentes y de medios de prensa hegemónicos, la del Sí está en la calle, entre vecinos, donde se conversa; es cierto que el No convoca ahora a las ferias, pero hasta ahora había sido así, dos compañas bien diferentes”. Muñiz agregó que su mayor preocupación es que, desde ambos lados, la campaña no se haya centrado en los artículos a derogar: “Hay que profundizar en eso, quienes somos militantes por el Sí tenemos muchas cosas para decir, y en este mes y poco la campaña debería volcarse a la difusión de los artículos”.

A su entender los comentarios cruzados entre ambas partes a través de redes sociales, en las que se han lanzado acusaciones sobre mentiras, falta de ética y poca seriedad, “no aportan en nada: con el intercambio de epítetos no se reflexiona, no hay fondo en los argumentos”, comentó, y agregó que por eso importa el tipo de debate como el que se dará la semana que viene entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos sobre el articulado.