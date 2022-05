Se acercan tiempos de definiciones para uno de los asuntos que el presidente Luis Lacalle Pou marcó como prioritario en la agenda posreferéndum: la reforma de la seguridad social. Este jueves habrá una reunión clave en el oficialismo para analizar el tema jubilatorio tanto desde lo técnico como en lo relacionado con el escenario político, mientras que el Frente Amplio (FA) emitió una declaración en la que subrayó que “es el gobierno el que debe definir el contenido de la propuesta de reforma que entiende debe realizarse, dejando de lado los cálculos políticos”.

En la reunión del lunes de la Mesa Política del FA, entre los temas bajo análisis estuvo el escenario actual de cara a la reforma del sistema de seguridad social, luego de que surgieran voces desde el oficialismo que apuntaban a la responsabilidad del FA y sostenían que sin los votos opositores no era posible aprobar la reforma debido a los costos electorales que podría tener para la coalición.

La declaración del FA recordó que “la Constitución de la República establece que este es un tema en el que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa privativa”, por lo que “en este momento es responsabilidad del gobierno, que es mano y debe mover”.

De acuerdo al FA, así actuaron los gobiernos pasados, “llevando a cabo reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera de diversas cajas y servicios estatales del sistema, que implicaron costos políticos que asumió en solitario, ante la negativa de los entonces partidos de oposición, que decidieron no acompañar estas iniciativas”.

La coalición de izquierda sostuvo que “sólo una vez que el proyecto se conozca, y se estudie en profundidad, el FA podrá expresarse sobre el proyecto de reforma enviado, al tiempo de trabajar con el objetivo de que el sistema pueda avanzar tanto en materia de sustentabilidad social como financiera”. A su vez, en línea con el pedido hecho por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, se indicó que dentro del “proceso de diálogo político resulta imprescindible escuchar a las organizaciones sociales involucradas, que se verán afectadas por los cambios que se promuevan”.

Por el momento, el ámbito donde se discutió tanto el diagnóstico del sistema previsional como las posibles modificaciones fue la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que funcionó por un año y elevó al Ejecutivo un informe con recomendaciones, que fueron apoyadas por los nueve delegados del oficialismo y la representante empresarial. Por el contrario, no contó con la adhesión del FA, del PIT-CNT ni de la organización de jubilados.

Desde que culminó el trabajo de la CESS, en noviembre, el gobierno se comprometió a elaborar un proyecto de ley para enviar al Parlamento. En su declaración, el FA señaló que, “tras meses de silencio, varios actores del gobierno y legisladores del oficialismo volvieron a hablar de la reforma de la seguridad social, reafirmando la necesidad de reformar el sistema; pero, a diferencia de lo manifestado en el pasado, ahora condicionan el avance en este tema a contar con el apoyo del FA, preocupados por el costo político que implicaría la reforma”.

En las últimas semanas, el senador blanco Jorge Gandini ha planteado que podría no votar un proyecto de reforma si no cuenta con los votos del FA debido al riesgo electoral que implicaría de cara a 2024. En esa línea, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, declaró: “Me preocupa enormemente que un partido, como es el FA, que aspira legítimamente a ganar las próximas elecciones, no sea capaz de hacer una propuesta alternativa, porque lo que han hecho es oponerse. Me cuesta creer que se lave las manos y espere al próximo período; si ellos pretenden ganar van a tener un lío arriba de la mesa”.

“El FA ha sido muy claro en cuanto a la necesidad de realizar una reforma global del sistema. Resulta imposible opinar sobre un proyecto de reforma que se desconoce”, consideró la fuerza opositora. En esa línea, añadió que “la posición que tuvieron los técnicos del gobierno en la CESS, y las recomendaciones que de allí surgieron, ‘no son vinculantes’” y así consta en el documento elaborado”.

Lacalle Pou, legisladores y técnicos

Para este jueves está previsto un encuentro en la residencia de Suárez entre el presidente Luis Lacalle Pou y todos los legisladores de la coalición, instancia en la que se analizará como punto central la reforma jubilatoria. De acuerdo a lo planteado por distintos representantes del oficialismo, aún no conocen el proyecto del gobierno y esperan tener detalles del contenido en esta instancia.

Según supo la diaria, también fueron invitados y asistirán a la reunión los nueve técnicos que representaron al oficialismo en la CEES. Incluso está previsto que quien presidió la comisión por designación del gobierno, el abogado especializado en temas previsionales Rodolfo Saldain, realice una presentación sobre distintos aspectos del sistema de seguridad social y los caminos de reforma que se abren.

Si bien la presentación seguirá las bases del documento con recomendaciones que redactó la CESS, también incorporará algunos aspectos que variarán de cara al proyecto de ley del Ejecutivo, que aún está bajo elaboración. Tanto Saldain como otros técnicos de distintas dependencias del gobierno han trabajado estas últimas semanas en una nueva síntesis, si bien no manejan una fecha estimada de finalización de la tarea.

Respecto del escenario político para procesar la reforma, una fuente del oficialismo comentó que se avizora “complicado” porque el PIT-CNT ha apuntado a “prorrogar el conflicto del referéndum al tema” de la reforma previsional, lo que dificulta “poder avanzar en acuerdos” con la central sindical y también con el FA. Se prevé una campaña contra la reforma “parecida a la pelea” por la ley de urgente consideración, añadió. En ese contexto, según la fuente, modificar el sistema jubilatorio “es un debate que hay que dar”, pero esa definición estará supeditada a la valoración política que hagan los legisladores y el presidente el jueves.

En el documento de la CESS que se conoció en noviembre de 2021, el único esbozo de la reforma que se ha divulgado hasta el momento, el oficialismo propuso como cambios principales: elevar de 60 a 65 años la edad de retiro en un esquema gradual, que no afectaría a los mayores de 50 o 55 años; cambios en los cálculos paramétricos del sueldo base jubilatorio, que según el FA significan una pérdida para los trabajadores; tener un ingreso mínimo garantizado a los 71 años; que crezca el peso del ahorro individual a través de las AFAP; que los nuevos trabajadores vayan a un sistema unificado, sin cajas por fuera del Banco de Previsión Social; y distintas reformas en cada subsistema —Caja Militar, Policial, Bancaria, de Profesionales y Notarial—.