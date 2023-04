Tras la denuncia contra el senador nacionalista Gustavo Penadés por parte de la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 13 años, varios dirigentes de la fuerza política manifestaron su respaldo al legislador, entre ellos, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien calificó la denuncia pública como una “difamación”.

Además de Heber, otros integrantes de la lista 71, que integra Penadés, manifestaron su apoyo, como la senadora Gloria Rodríguez y los diputados Rodrigo Blás y Juan Martín Rodríguez. Por su parte, el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, expresó: “Le creo a él”.

En tanto, la dirigente nacionalista Laura Raffo, que se presenta como precandidata a la Presidencia con el respaldo de Penadés y el herrerismo, dijo en diálogo con El Observador: “Confío en la Justicia, que ya decidió actuar de oficio. Espero que se esclarezcan los hechos manteniendo las garantías individuales para todos los involucrados”. La senadora Graciela Bianchi -de la lista 404, que apoya la candidatura del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado-, fue un poco más allá y aseguró que le “pareció muy bien” que la Fiscalía General de la Nación investigara de oficio

Sobre a quién le creía, si a Papasso o a Penadés, Bianchi dijo que no lo sabía, y aclaró que no iba a emitir opinión sobre el tema, “porque parto de la base de que está errado el mecanismo, el de Romina, el de Gustavo. Si hubiera sido Gustavo me hubiera llamado a silencio, hubiera hecho las denuncias”.

Entre quienes no se habían pronunciado sobre el caso estaba el secretario de Presidencia, que este viernes en rueda de prensa dijo: “Es un tema tan delicado. Los hechos son delicados, merecen la prudencia, la responsabilidad. Tenemos que ir a los ámbitos donde nos den garantías a todos, y seriedad en el manejo del tema”.

Consultado sobre si respalda a Penadés, Delgado se limitó a decir que “es irrelevante lo que yo pueda ver en temas subjetivos”. “Acá lo importante es que está la Justicia. Como nosotros sí confiamos en la Justicia, estoy convencido de que la Justicia tiene que llegar a conocer la verdad con garantías a todas las partes”, concluyó.