Una conferencia de prensa en la Casa del Partido Nacional (PN) para anunciar la instalación de la Mesa de la Agrupación de Gobierno blanca se constituyó en una oportunidad para que los dirigentes nacionalistas cuestionaran nuevamente la gestión del Ministerio del Interior.

La Agrupación de Gobierno del PN está integrada por el Directorio nacionalista y por alcaldes, ediles, intendentes, legisladores y directores de entes autónomos y servicios descentralizados. Tiene el cometido de coordinar el trabajo partidario a nivel nacional, departamental y local. En el encuentro de este miércoles en la tarde se conversó sobre las próximas instancias parlamentarias de interpelación, el rol de los gobiernos departamentales y el funcionamiento de la agrupación nacional, contó en una conferencia de prensa el presidente del Directorio, Álvaro Delgado. El dirigente fue consultado por distintos temas de coyuntura, entre ellos, las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro, tras el atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la madrugada del domingo pasado.

En una rueda de prensa, este lunes, Negro dijo que tienen “muy claros los motivos” del atentado, porque “cuando se encarcela a líderes de bandas criminales, como está haciendo el Ministerio del Interior, esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel, porque no solamente se encarcela a líderes de bandas, sino que se los neutraliza dentro de la cárcel, donde el INR tiene el completo dominio de lo que está sucediendo”. El ministro agregó que “tener el dominio del establecimiento carcelario es una situación incómoda para las personas que están privadas de libertad, y eso se siente”. “No nos olvidemos de que desde el 1° al 12 de noviembre no hubo homicidios cometidos a raíz de conflictos de bandas criminales en Montevideo. Eso es un dato muy fuerte, que indica que los operativos focalizados que está desarrollando el Ministerio del Interior están dando resultado, y esto ocasiona el malestar y la incomodidad de las bandas criminales, que reaccionan, por ejemplo, con este tipo de acciones contra quienes tienen el dominio de las cárceles, que son, lógicamente, las autoridades del INR”, manifestó.

Delgado calificó los dichos de Negro de “una chicana política de bajo nivel”. Afirmó que la seguridad pública “es el tema más importante para los uruguayos” y, sin embargo, “este gobierno ni siquiera tiene un plan, recién está elaborando un plan y hasta ahora lo único que ha tenido son excusas”.

El presidente del Directorio nacionalista dijo que el gobierno no puede decir que el atentado contra el INR ocurrió porque “antes había cosas malas”. “En realidad, esto ocurre porque el Ministerio del Interior no tiene directivas claras en materia de políticas de seguridad. Hay una tarea de la Policía que nosotros respaldamos, y tenemos la impresión de que la Policía Nacional no se siente muy respaldada por la actuación de las autoridades del Ministerio del Interior”, afirmó Delgado, y cuestionó que se intente “eludir la responsabilidad echándonos culpa para atrás”.

Por su parte, el senador nacionalista Javier García, también presente en la conferencia, comentó que la afirmación de Negro “realmente parece un chiste de mal gusto” al provenir de un ministro del Interior “del Frente Amplio, a quien se le escapó el principal narcotraficante del Uruguay, [Rocco] Morabito, por la puerta de la Cárcel Central en pleno centro de Montevideo, con un apagado de cámaras 48 horas antes”. “Que al mismo tiempo llevaba a hacer turismo al otro principal narcotraficante, [Gerardo] González Valencia, que iba a tomar whisky con Morabito a la Cárcel Central. Que el ministro Negro, ministro del Frente Amplio donde pasaban estas cosas, hable de que tenía el control de la cárcel realmente parece un chiste de mal gusto”, expresó.

En tanto, este miércoles en una rueda de prensa, tras participar en una conferencia sobre zonas francas, el presidente Yamandú Orsi se refirió al atentado contra el INR y dijo que hay que estar “muy alertas”. “Tiene que ver también con algunas movidas que se están haciendo, porque se terminaron de construir algunos módulos, entonces va a haber algunos traslados y eso genera algunos ruidos, aparentemente”, comentó.