El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este miércoles en una rueda de prensa al proyecto de ley “Reconciliación, verdad y nunca más” presentado por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, que en uno de sus artículos plantea otorgar prisión domiciliaria a condenados por crímenes de la dictadura cívico-militar mayores de 75 años de edad. Orsi expresó que Bordaberry le había comunicado la propuesta anteriormente, y señaló que “el Poder Judicial tiene las herramientas como para resolver el problema que se plantea en ese proyecto”.

“Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos”, sostuvo el presidente, y mencionó al represor José Nino Gavazzo, quien por inconvenientes de salud pasó el último tiempo de su vida con prisión domiciliaria, como “un ejemplo emblemático” sobre el tema.

La oposición de Francia e Italia para firmar el acuerdo con la Unión Europea

Al ser consultado sobre la posibilidad de aplazar la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), prevista para la próxima cumbre del bloque regional que se realizará el 20 de diciembre, dijo que no hay “todavía ninguna comunicación oficial” de postergación; “son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa. Veremos”, agregó el presidente.

El trascendido tiene que ver con que Francia pidió a la UE que se postergue la firma, planteo al que se sumó Italia.

“Lo que sí, esto que está trascendiendo de algunos movimientos que estarían dificultando [la firma]. Esperemos”, manifestó el presidente, al reconocer la posibilidad de que se postergue la concreción del acuerdo.

Orsi se comunicó con José Antonio Kast, futuro presidente de Chile

El presidente mencionó que habló por teléfono con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y le transmitió las felicitaciones por la victoria. “Me invitó a su asunción y también le planteé la posibilidad de si puede venir a Uruguay y me dijo [que] con gusto lo haría”, aseguró Orsi. “Además, en una primera conversación también hablamos de cuestiones más de la vida que todos nosotros llevamos y fue, por lo menos, un primer acercamiento más de lo humano”, contó.

Sobre el cambio político que implica la salida de Gabriel Boric y la asunción de Kast para Uruguay, Orsi respondió: “La relación entre los estados no cambia mucho, tiene que seguir más allá de los gobiernos que estén; hubo momentos de afinidad ideológica con países vecinos en los que, sin embargo, las relaciones estaban bastante complicadas, hasta [con] puentes cortados”.

La aprobación del fideicomiso con votos del FA en Salto

La Junta Departamental de Salto aprobó el lunes el proyecto de fideicomiso presentado por el intendente blanco Carlos Albisu con votos de ediles del Frente Amplio (FA). Esto llevó a que la Mesa Política departamental resolviera expulsar a tres ediles, dado que el FA había decidido que no votaría el proyecto. Consultado sobre la situación y en contraste con su experiencia como intendente de Canelones, Orsi respondió que en el departamento canario los 32 municipios son “los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos”, “porque son recursos que llegan al territorio”.

“Cuando tenés que resolver sólo a nivel de la Junta Departamental, se vuelve un poco más complejo”, afirmó el jefe de Estado. “No [me] puedo meter [...] la fuerza política tiene su dinámica, tiene su disciplina”, finalizó.