La oposición se aprestaba a interpelar a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, si esta no renunciaba a su cargo o no era destituida por el presidente Yamandú Orsi. La bancada del Partido Colorado (PC) ya había definido promover la interpelación, y el diputado Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay, sería el interpelante, aunque se estaba a la espera de que el presidente se expresara. Pero el escándalo en torno a la ministra leudó y en la noche de este jueves, llegó el desenlace: Cairo presentó su renuncia.

Como ya había manifestado antes, Jorge dijo a la diaria que hoy la interpelación a la ministra “carece de sentido” y de “fundamento legal”, ya que, en el momento en que Cairo pierda la calidad de ministra, “no aplica la norma como para llamarla por ese mecanismo”.

Jorge sostuvo que “el primer sentimiento es de pena”, porque son situaciones “que no son deseables”, aunque “la solución era esperable”, consideró. Valoró la situación como “un capítulo lastimoso que se terminó resolviendo de la única manera correcta”.

Para el representante colorado, la indignación “ante la gravedad del hecho” no sólo vino del “espectro político” y de la oposición, sino que “la ciudadanía se enojó con el tema y también parte del Frente Amplio (FA) entendió que esto era inaceptable”. Por todo esto, “más allá de que en un principio se buscó no renunciar, se buscaban justificaciones y alguna victimización, creo que pocos defendían la postura” y “la renuncia era esperable”, reafirmó.

Luego de admitir en el programa La pecera que su casa, en Pajas Blancas, no está regularizada ante Catastro y que adeuda impuestos desde 2010, Cairo sostuvo durante la semana, en declaraciones a los medios, su decisión de no renunciar y profundizó en las prioridades que la llevaron a postergar la regularización de su vivienda. Entrevistada por el programa Así nos va, la ministra manifestó que la renuncia “siempre está arriba de la mesa”, pero aseguró que no consideraba que su falta ameritara la renuncia al cargo porque no se quedó “con la plata de nadie”.

La ministra, que había adelantado que el próximo lunes iniciaría los trámites para regularizar las construcciones del terreno, dijo tener “un montón de cosas para hacer con la gente” al frente de la cartera de Vivienda. Aseveró que tiene “que cumplir con la gente con la que me comprometí” y que por eso no renunciaría.

El diputado Jorge afirmó, a título personal, que la decisión de la ministra tardó en llegar, aunque, en un principio, “nunca debió haber llegado a esta situación”. Consideró que Cairo “debió haber hecho las cosas bien mientras era legisladora, municipal o representante nacional” y, desde el momento en que fue designada como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, “debió haberse puesto rápidamente en orden y debió haberle avisado al presidente de la República”.

“Todo lo debió haber hecho antes. Desde el momento en que confiesa o es descubierto, queda en evidencia la situación, debió haber renunciado inmediatamente”, reafirmó.

Sobre el tiempo que ha se tomado el presidente Orsi para emitir declaraciones sobre la situación de la ministra, Jorge dijo que imagina que la situación “lo tomó por sorpresa” y reconoció que “es una situación no deseable para el presidente”, al tiempo que llamó a “cuidar la institución presidencial”. El diputado consideró “prudente” que el presidente “recabe la información y vea qué decisión tomar”, más aún en Semana de Turismo, cuando “no hay comunicaciones, no hay reuniones, no hay oficinas públicas funcionando”, señaló. Igualmente, sostuvo que las expectativas sobre el pronunciamiento de Orsi eran altas y ahora “políticamente le quitaron el problema de tener que removerla”.

Según pudo saber la diaria, Cairo volvería al Parlamento, a la Cámara de Diputados. Al respecto, Jorge sostuvo que el FA “debe valorar si la ministra está en condiciones de volver al Parlamento”. El artículo 115 de la Constitución de la República establece que, por dos tercios de los votos del total de sus componentes, “cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas” y que podrá removerlo “por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

“Sólo el Frente Amplio con sus votos podría iniciar ese mecanismo. Si el Frente Amplio valora que ella está en condiciones de volver al Parlamento a hacer leyes que ella misma incumplió cuando no pagó impuestos, es carga del Frente Amplio”, dijo Jorge. Para el representante colorado, de asumir su bancada, habrá “costos políticos de que la ciudadanía siga cuestionando eventualmente que una persona que violó la ley y que no pagó los impuestos está en condiciones de ser legisladora”.