Oddone dijo que Uruguay “pretende tener un rol protagónico” en “evitar diferencias circunstanciales” entre Argentina y Brasil

El ministro de Economía y Finanzas se refirió a la situación del Mercosur tras la victoria de Lula y aseguró que, “si el bloque es inteligente”, es posible “sacar una enorme oportunidad”.

“Se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, manifestó el vocero de la Presidencia de Argentina, Adrián Ravier, dos días después de los comicios en los que el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resultó electo para un cuarto mandato. Además de señalar que Argentina no va a emitir “ningún comunicado” para reconocer el resultado, el vocero afirmó que el presidente argentino, Javier Milei, “no es un hipócrita” y remarcó que “hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil no atraviesa precisamente su mejor momento. En agosto, durante el lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, Milei tildó a Lula, sin mencionarlo explícitamente, de “zurdo”, “ladrón” y “presidiario”, lo que provocó el retiro del embajador brasileño de Buenos Aires. La relación diplomática se rebajó al nivel de encargados de negocios.

Consultado al respecto, este lunes en una entrevista con el medio argentino La Nación, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expresó: “No estamos acostumbrados a una relación tensa entre Argentina y Brasil, porque desde el 85 a la fecha, y en particular desde el 90 a la fecha, tenemos probablemente las relaciones más armoniosos entre Brasil y Argentina en muchos años”. Por esa razón, el ministro sostuvo que es necesario “terminar de entender la situación”.

En el marco de la firma de los acuerdos comerciales del Mercosur con la Unión Europea –negociación que duró más de 25 años– y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), Oddone consideró que “sería muy torpe no estar en condiciones de aprovechar esta oportunidad” que se abrió con los tratados. En ese sentido, dijo que, entre otras cosas, “Uruguay pretende tener un rol protagónico” en cuanto a la relación entre Argentina y Brasil, en el sentido de “ser artífices de tejer para poder evitar que diferencias circunstanciales, no sustantivas, nos puedan perjudicar al bloque económico”.

Las declaraciones de Oddone se dan una semana después de que, consultado sobre si Uruguay podría tener un rol de “integrador” entre Lula y Milei, el presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmara que “las instituciones que ya están creadas, fundamentalmente a nivel del Mercosur, se encargan de eso”. El mandatario resaltó, además, que “cuando los intereses son los intereses de verdad, intereses económicos, ahí operan factores que van más allá de la exposición pública”.

En la entrevista con La Nación, Oddone dijo que el escenario que se abre con la reelección de Lula es “nuevo”, por lo que es necesario “comprender” la forma en que “se van a manejar los gobiernos una vez que los períodos electorales se alejen”. Con relación a la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en diciembre en Montevideo, señaló que desde el gobierno uruguayo están “muy expectantes de poder ser contribuyentes a generar una agenda de trabajo que tiene muchas cosas para avanzar en los próximos seis meses”, en referencia a que Argentina asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional.

“Tenemos un rol que jugar para poder encontrar espacios de cooperación y somos optimistas de que eso va a ocurrir porque nos van muchos intereses”, afirmó el ministro. En ese sentido, destacó que, en el marco de un “mundo más fragmentado geopolíticamente y donde los aspectos geopolíticos juegan un papel tan relevante”, las relaciones que tiene Argentina con Estados Unidos en particular, así como los vínculos de Brasil con países de Asia y con Europa, “son una forma de diversificar riesgos”. “Por tanto, si el bloque es inteligente, sin renunciar ninguno de los países a sus principios, va a poder sacar una enorme oportunidad”, subrayó.