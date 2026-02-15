Si bien Cabildo Abierto (CA) tiene dos diputados, Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone, es este último el que suele poner la cara –y la voz– en las negociaciones parlamentarias por el partido liderado por Guido Manini Ríos. En el período pasado Perrone mantuvo un alto perfil público, aunque quizás en esta legislatura esté saliendo todavía más a la palestra, porque esos dos votos cabildantes fueron fundamentales para que salieran a flote proyectos clave del oficialismo, que no tiene mayoría propia en la cámara baja. Por eso el diputado es visto de reojo por algunos legisladores opositores, a los que llama “exsocios” de la Coalición Republicana, ya que insiste con que CA no la integra desde que perdieron el balotaje contra el Frente Amplio (FA). Este es uno de los tantos temas sobre los que Perrone conversó con la diaria en su despacho del Palacio Legislativo.

¿Qué te dejó el primer año de esta legislatura? Para vos fue el primero en la oposición.

Para nosotros, como bancada de CA, la tranquilidad de haber actuado con responsabilidad en temas importantes para el país, dejando de lado diferencias políticas. Fue trabado, recibimos mucho castigo, sobre todo de nuestros exsocios de la Coalición Republicana. Cuando arrancó este gobierno, blancos y colorados no habían cambiado el chip del gobierno anterior, cuando el único objetivo era destruir a CA. Ahora hay alguna intención de tener un trato distinto con nosotros. En los últimos días otra vez salió el problema de la natalidad, y varios de la coalición están hablando de ese tema, pero nunca trataron el proyecto que presentó Manini, ni bola le dieron en el gobierno pasado. Todo indica que este año vamos a tratar la reestructura de la deuda, pero en el pasado nos boicotearon y no se quisieron sumar. Blancos y colorados se están dando cuenta de que éramos fundamentales para ganar el gobierno.

¿A qué hechos concretos te referís cuando hablás de que intentaron “destruir” a CA en el gobierno pasado?

No llevaron ninguna propuesta de CA, no hubo ni una bandera que Manini haya levantado que la coalición la haya apoyado. O sea, el único objetivo de blancos y colorados en el gobierno pasado era destruir a CA; no se preocuparon tanto por gobernar, ni por tener un país mejor, sino por destruir a CA. Rompieron acuerdos parlamentarios. Incluso, llegamos a un acuerdo acá, con los legisladores, y después [el expresidente Luis] Lacalle [Pou] lo vetó. Entonces, el manejo de los acuerdos políticos en el Parlamento rompe cualquier tipo de posibilidad de confianza.

En el gobierno pasado empezamos a hablar del IVA personalizado. Cuando lo presentamos, nadie nos prestó atención, ni el Ministerio de Economía [y Finanzas, MEF] ni nada. Al poco tiempo, [Martín] Lema, siendo ministro, salió con un tema de IVA personalizado en algunas compras. Atrás del IVA personalizado de CA no estaba Manini, ni Perrone ni la bancada, había economistas serios que trabajaron en el tema. Siempre hubo seriedad y buenos equipos técnicos en las propuestas de CA, pero como el objetivo era destruir a CA, había que encajonar todo eso y, a los tres o cuatro meses, sacarlo.

Pese a todo esto que decís, CA se mantuvo en la coalición hasta el final del gobierno.

Habíamos firmado el “Compromiso por el país”, y era un compromiso que habíamos tenido con la población. Nosotros integrábamos la coalición y ahí nos quedamos. Terminó el gobierno y dimos el paso que dimos.

Pero ¿cómo tomás lo que dice Goñi de que quieren acercarse a CA?

No le creo nada, es para utilizar nuestros dos votos. Ahora van a venir y decir: “Perrone, tome esto, haga esto”... Estamos grandes.

Goñi lo dijo no solo para ahora, que son oposición, sino también pensando en el próximo período. Es decir, que se precisan mutuamente para ganarle al FA.

Pero hay que estar lejos de la realidad si están pensando en elecciones a esta altura. Va un año de gobierno. Nosotros no integramos la coalición y no estamos pensando en ningún futuro electoral, ni en un lema común ni nada de eso.

La intención de “destruir” a CA que comentabas, ¿la notaste en otros ámbitos del gobierno, además del parlamentario?

CA llegó de la forma que a los socios de la coalición no les gustaba, por la votación que tuvo. Y pasó con el crecimiento de la imagen del exministro [de Salud Pública Daniel] Salinas; no nos querían, esa es la verdad. El objetivo era destruir a CA para no darle espacio al crecimiento, porque las banderas de CA son populares, como la deuda justa, y ahí quedamos completamente solos. El proyecto de la forestación…. Nosotros no podemos decir que en el gobierno pasado “logramos esto”. Hay cosas que funcionaron bien, que tampoco se reconocieron, y son políticas que sigue llevando adelante este gobierno, como los planes del Ministerio de Vivienda [y Ordenamiento Territorial].

Pero este gobierno no tocó ninguno de los planes del Ministerio de Vivienda, los ha destacado a todos.

Hay que preguntarle a Rodríguez cuáles son los temas importantes. Nosotros votamos temas que son estrictamente económicos; otros votan temas ideológicos que los unen al FA. Nosotros no votamos con el FA por ideología; votar en conjunto la [presidencia de la] Institución Nacional de Derechos Humanos [INDDHH] es votar por ideología.

Los impuestos incluidos en el presupuesto quinquenal no te hicieron ruido como a los demás de la oposición.

Pero lo de los impuestos lo hablábamos nosotros, fuimos los primeros en hablar del impuesto mínimo global durante el gobierno pasado. El tema de los impuestos no es ideológico: ese impuesto se aplica en el mundo, arrancó en el G7; nada nos une a nosotros y al FA por eso. El impuesto a Temu es un pedido de los comerciantes uruguayos. ¿Por qué alguien puede ir a un quiosco, comprar un cuaderno y pagar IVA, y si lo importás no pagás IVA? Lo que pasa es que con tal de ir en contra, todo sirve. Pero la realidad es que el impuesto a Temu es un reclamo del comercio uruguayo, el mismo reclamo que teníamos, por ejemplo, con toda la situación en la frontera, que el MEF pasado nunca le prestó atención.

¿Cómo tomás las suspicacias que hubo en la oposición en cuanto a que CA habría votado los impuestos para intercambiar con el gobierno por otras cosas?

Nosotros tuvimos una negociación presupuestal por el aumento de sueldos del personal subalterno [de las Fuerzas Armadas] y para el Hospital Militar. El presupuesto viene a negociarse, no es un intercambio. Otros no quisieron negociar... Pero que digan la verdad, porque dicen que CA votó los impuestos, pero el presupuesto se cierra en la tercera cámara, y en la tercera cámara votaron blancos y colorados, hubo 82 votos. O sea que los 82 que levantaron la mano en la tercera cámara votaron mínimo global, impuesto a Temu y todo lo demás.

Con los diputados Sebastián Andújar (PN) y Conrado Rodríguez (Partido Colorado) estás trabajando en un proyecto de ley para bajar el tope del valor de las multas de tránsito. Se podría argumentar que el hecho de que sean caras es lo que hace que la gente tenga un poco de cuidado al conducir.

El tema es que todos dicen que es para evitar accidentes de tránsito, pero cada vez tenemos más muertos; tiene más muertes sobre la espalda [el presidente de la Unasev, Marcelo] Metediera que el ministro [del Interior, Carlos] Negro. Metediera sale por ahí a decir que los radares solucionan todo, pero no están solucionando nada. Es más, es peor, porque la gente va mirando el Waze –la aplicación de tránsito– en vez de manejar. Entonces, uno entra a Maldonado, que es la capital mundial del radar, y tenés que ir con el Waze, y vas manejando mirando el celular, no mirando la ruta ni prestando atención al tránsito. Dicen que no es para recaudar, pero hay intendencias que ponen la recaudación de multas en el presupuesto. Si un día toda la gente se porta bien, no hay más multas, entonces, eso en el presupuesto no debería entrar.

¿Tenés confianza en que todo el Congreso de Intendentes va a apoyar la iniciativa?

Esto ha generado mucho ruido, hay mucha calentura en la gente. Y hay una medida extorsiva, que atenta contra el derecho al trabajo: si tengo una multa de tránsito, no puedo renovar la libreta, y de repente soy chofer. Buscá otro mecanismo, porque si un chofer tiene su único ingreso en eso, le sacan la libreta y no le da de comer a su familia, debido a la cabeza recaudadora de los intendentes o de quien sea.

Pero si los radares no son la solución para los accidentes, ¿cuál es?

La solución es que Metediera diga dónde están las muertes. La mayor cantidad de muertes se da en zonas urbanas, entre motos... Ya las motos son cualquiera, porque uno va a la feria, compra un motor, un esqueleto, arma una moto y sale, y ahí se dan las muertes, no tanto en las rutas con radares. Yo me cansé de hacer pedidos de informes para que me muestren la siniestralidad de donde instalaron los radares: no hay ningún informe que diga “el radar lo pusimos en tal lado porque en el año hay tantas muertes”.

¿Ustedes van por el tope de las multas que ponen las intendencias y también el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior?

Vamos por las de las rutas, la ley nacional de tránsito. Habrá que ver cómo réplica el Congreso de Intendentes en caso de que se apruebe. Hay multas que las dejamos: por droga, marihuana, alcohol y doble de velocidad, pero el tema es el que anda en invierno con la camionetita llevando el gas. “Me comí cinco kilómetros y me llevaste la camioneta”. El problema que tenemos con el Congreso de Intendentes es el corporativismo: están espalda con espalda para recaudar. No sé si ahí hay diferencias partidarias. Entran y dejan de ser colorados, blancos, frenteamplistas o de la Coalición Republicana, y son todos cajeros.

En diciembre el diputado Goñi presentó oficialmente el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 70 años, partiendo de una iniciativa similar que había presentado CA en el período pasado. Goñi dijo que el proyecto de CA no lo aprobaron porque no era la mejor fórmula.

¿Y por qué no presentó la mejor fórmula? ¿Por qué la presentó después de que perdimos el gobierno? Para dejar contentos a unos cuantos... Yo integro la Comisión de Constitución y Códigos: en la primera sesión voy a pedir tratar el proyecto de prisión domiciliaria, que se vote. Lo estoy apoyando a Goñi, si él lo presentó, quiere que se apruebe, entonces, le voy a empujar el proyecto, a ver si está todo el PN para aprobarlo.

¿Para vos es injusto que los exmilitares presos en Domingo Arena por delitos de la dictadura estén recluidos ahí?

Hay gente inocente presa, de eso estamos convencidos; no todos. 50 años después, entendemos que no son pruebas. 50 años después no es justicia, sino revancha.

¿Y te parece bien que estén ahí adentro los que decís que no son inocentes?

Yo no tengo caso por caso, es conocido que algunos cometieron determinados delitos, pero hay otros que estaban parados en un portón… Siempre el mismo caso: “Había uno de ojos claros”. Hay uno que está preso por tener ojos claros, no hay ni una prueba.

A diferencia del período anterior, Manini Ríos ya no es senador, no está en el Parlamento. ¿Eso trajo algún cambio en la coordinación de la bancada de CA?

Coordinamos porque estamos siempre en el teléfono para los grandes temas. Para votaciones que son menores, como el cambio de nombre de una escuela, no. Él es el líder del partido, que no esté en el Senado no cambia nada.

¿Qué esperás de este segundo año del gobierno del FA?

Todo indica que la economía está en problemas y la seguridad está mal. No sé cómo van a empezar a distribuir la recaudación que van a hacer del impuesto mínimo global y de Temu. O cuál es el objetivo principal del gobierno, si va a ser la seguridad, el empleo... ¿Cuál es la apuesta a la obra pública que va a hacer el gobierno? No la tenemos clara. A nosotros nos sigue preocupando la política relacionada con los asentamientos, la gente que sigue viviendo esa realidad que nosotros no pudimos solucionar. Se había creado el plan del fideicomiso y hacer un relevamiento de los inmuebles del Estado, pero el presupuesto recién lo van a empezar a ejecutar; no queremos castigar ni reclamar de antemano.

En el caso de CA, siempre hablamos de que hay que ir a una reforma tributaria, revisar la [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones] Comap y el IVA personalizado. Lo del 1% aún no está claro lo que es, pero no nos negamos, porque si hablábamos de una reforma tributaria, ¿por qué vamos a dejar afuera a los que tienen más? No sé a quién alcanza ese 1%; algunos decían que a los que tienen más de un millón de dólares, pero un millón de dólares de hoy no es lo mismo que hace unos años, y si el dólar sigue bajando, el impuesto al 1% va a abarcar a una alta cantidad de la población. Tenemos que dejar que de la discusión el gobierno con el PIT-CNT y ver qué es lo que realmente sale de ahí, para tomar una posición de este lado.

Por supuesto, se puede recaudar un buen dinero: la venta de marihuana en farmacias ha crecido y no paga impuestos. El gobierno ahora hizo una revisión de impuestos, pasó con el Fonasa (Fondo Nacional de Salud), entonces, ¿por qué todo el mundo paga impuestos, y los que consumen marihuana, no? Cualquiera va, compra un litro de aceite y paga 10% de IVA; yo me quiero drogar, compro marihuana y no pago IVA. El alcohol y el cigarro pagan un montón de impuestos. ¿Por qué protegen tanto a la marihuana? En nuestro programa de gobierno tenemos derogar la ley de la marihuana, pero parece imposible; entonces, por lo menos, que paguen impuestos como todo el mundo. Capaz que en la próxima rendición de cuentas lo podemos tratar.

¿Qué porcentaje de IVA habría que ponerle a la marihuana?

Si fuera por mí, 500%.